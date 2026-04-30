Trasnova, Saggese: ‘Soddisfazione per il ritiro dei licenziamenti’

L’Assessore: ‘Continueremo a vigilare – come Regione Campania – affinché il periodo coperto dalla cassa integrazione non si traduca in un rinvio del problema’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Così l’Assessore al lavoro e alla formazione, Angelica Saggese:

Il ritiro dei licenziamenti da parte di Trasnova è una notizia che accogliamo con soddisfazione.

94 lavoratori, 53 dei quali impiegati nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco, hanno oggi – a poche ore dal licenziamento – una nuova prospettiva con la concessione della cassa integrazione per cessazione attività fino al 31 dicembre.

È un risultato che dimostra quanto sia importante non abbassare mai la guardia su vertenze che riguardano persone e famiglie in carne e ossa.

Continueremo a vigilare – come Regione Campania – affinché il periodo coperto dalla cassa integrazione non si traduca in un rinvio del problema.