Traslazione Reliquie San Gennaro, dispositivo di circolazione a Napoli

In vigore il 2 maggio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione dell’evento della Traslazione delle Reliquie di San Gennaro, sabato prossimo, 2 maggio, sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione che interesserà le strade interessate dal passaggio del corteo religioso.

Dalle ore 16:00 fino a cessate esigenze è vietato il transito veicolare in via Duomo, altezza Cattedrale, via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce, Chiesa di Santa Chiara – cortile, nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione.

Dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze è sospesa la sosta negli stalli di sosta a pagamento, strisce blu, la sosta per i motocicli, la sosta per il carico e scarico merci e la sosta riservati ai taxi in via Duomo, tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi.

Nello stesso arco di tempo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo, tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi.

Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/istituzione-di-un-dispositivo-temporaneo-di-circolazione-in-alcune-strade-del-centro-storico-in-occasione-dellevento-religioso-denominato-traslazione-delle-reliquie-di-san-gennaro/