Trasferta dorata per gli azzurri in Coppa Europa Boulder

Matteo Reusa trionfa in Slovacchia nella seconda tappa del circuito continentale

Riceviamo e pubblichiamo.

Sulle pareti di Liptovský Mikuláš è andato in scena il trionfo dell’azzurro Matteo Reusa, ciliegina sulla torta di una trasferta che ha dato buoni segnali sullo stato di forma della squadra italiana.

Gli azzurri sono partiti agguerriti fin dalle qualifiche: Nicolò Sacripanti ha agguantato il 3° posto, con un bellissimo en plein di top, di cui 3 flash, e Matteo Reusa ha realizzato 4 top flash che gli sono valsi il 24° posto e il pass per la semifinale.

Giovanni Bagnoli purtroppo ha solo sfiorato la semifinale, finendo in 26a posizione. Gli altri azzurri Mattia Salvatore e Tommaso Milanese si sono piazzati rispettivamente in 35a e 39a posizione.

Sul fronte femminile Caterina Dal Zotto ha ottenuto caparbiamente il pass per la semifinale, piazzandosi in 17a posizione, mentre Giulia Rosa ha terminato la sua gara al 39° posto.

In semifinale entrambi i nostri azzurri hanno saputo conquistarsi un posto per l’ultimo atto della competizione: Nicolò Sacripanti con uno splendido 4° piazzamento e Matteo Reusa con l’8ª posizione.

Un po’ di sfortuna, invece, per Caterina Dal Zotto, che ha chiuso la sua gara in 9ª posizione, sfiorando la top 8 dopo un’ottima competizione.

In finale Matteo Reusa, che nelle precedenti fasi di gara era sempre rimasto fanalino di coda in classifica, si è riscattato in modo grandioso, dimostrando a tutti la stoffa di cui è fatto.

L’atleta pinerolese è stato l’unico in grado di chiudere tutti e 4 i blocchi, 99,6 punti, e ha conquistato una splendida medaglia d’oro.

Argento per lo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo, 84,3 punti, e bronzo per il francese Adrien Lemaire, 59,6 punti.

Nicolò Sacripanti ha chiuso in 6ª posizione, con la consapevolezza di aver condotto una gara ad ottimi livelli e con margine di miglioramento nelle prossime competizioni.

Un risultato eccezionale per il team italiano, protagonista in una tappa europea di altissimo livello.

Per consultare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1497/