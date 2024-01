Trasferimento Liceo Pansini, tavolo tecnico in Città Metropolitana NA

ANM predisporrà un idoneo piano di mobilità per gli studenti

Questa mattina, 31 gennaio, nella Sala ‘Paolo Borsellino’ della sede della Città Metropolitana di Napoli, si sono riuniti i Consiglieri Metropolitani delegati alla Scuola, Marianna Salierno, e alla Mobilità, Luciano Borrelli, il Direttore di ANM, l’azienda di trasporto del Comune di Napoli, Francesco Favo, la Dirigente scolastica del Liceo Classico Statale ‘Adolfo Pansini’ di Napoli, Daniela Paparella, la Presidente della Municipalità 5 del Comune di Napoli, Clementina Cozzolino, e l’Assessore municipale alla Cultura, alle Politiche Giovanili e allo Sport, Claudio D’Angelo, per affrontare le problematiche relative al trasporto degli alunni dell’istituto scolastico da quando, il 22 febbraio, inizieranno le lezioni nel plesso di via San Domenico per consentire l’effettuarsi dei lavori di restauro e ristrutturazione della sede storica del Liceo di piazza Quattro Giornate.

Facendo seguito alle richieste della Dirigente scolastica, della Città Metropolitana, della Municipalità e del Comitato dei genitori, l’ANM si è impegnata a predisporre un piano tecnico per garantire il servizio trasportistico di collegamento per gli studenti tra la stazione della Linea 1 della Metropolitana di piazza Quattro Giornate e la nuova sede.

I Consiglieri Salierno e Borrelli, in una nota congiunta, hanno affermato: