Trapanese: Teatro Sannazaro, la cultura non si spegne con un incendio

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: ‘La ricostruzione è una responsabilità collettiva’
Riceviamo e pubblichiamo.
L’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro non ha ferito soltanto un luogo fisico, ma un presidio culturale che rappresenta un pezzo importante della storia viva della commedia napoletana e dell’identità della nostra città.
Lo dichiara il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Luca Trapanese.
Continua:
Quel teatro porta l’eredità di Luisa Conte simbolo di una tradizione artistica capace di attraversare generazioni, confini e difficoltà, continuando a parlare al cuore del pubblico.
Una tradizione che ha resistito nel tempo grazie alla dedizione di una famiglia e all’abbraccio di un’intera comunità.
È impensabile che un incendio possa cancellare un patrimonio così profondo. Esprimo la mia più sincera vicinanza a Lara Sansone, attrice e anima del Teatro, e a tutta la sua famiglia.
Sono certo che il Teatro Sannazaro tornerà a splendere e a essere uno spazio vivo di cultura e comunità. È una responsabilità collettiva delle istituzioni e dell’intera comunità fare in modo che questo accada.