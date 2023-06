Trapanese su anziano che vive in auto a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La vicenda di Antonio, l’anziano che vive in auto a via Suarez, è già alla nostra attenzione e si tratta di una persona continuamente supportata dalle Unità di Strada e dai Servizi Sociali del Comune di Napoli.

Lo ha detto l’Assessore al Welfare Luca Trapanese.

Ha spiegato Trapanese:

In settimana si è tenuta una riunione con l’équipe sociale per programmare una sua possibile accoglienza in una struttura per anziani è stata avviata la pratica per l’inserimento in una casa albergo ed è stata richiesta la visita geriatrica; nel frattempo stiamo cercando di inserirlo in una struttura a bassa soglia.

Le persone non sono pacchi e, in casi come quello in questione, tende a non fidarsi degli altri. Ecco perché la sensibilità di tutti deve essere massima.

Siamo a livello nazionale in un momento storico di povertà mai registrato prima che verrà aggravato dalla riduzione e poi cancellazione del reddito di cittadinanza.

C’è un forte aumento di persone che hanno perso il lavoro e non riescono più a consentirsi il sostegno per una casa, questa Amministrazione – e nello specifico l’assessorato alle Politiche Sociali – ha messo in campo tutte le energie economiche e di rete possibili come dimostrano numeri e programmi attivati.

Ci auguriamo che nelle prossime settimane – per l’assenza di misure di sostegno – non vi siano tante altre persone costrette a vivere in strada o al meglio in un’auto.