Tragica scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Rocca

Il Presidente della Regione Lazio: Un dolore che attraversa l’intera comunità
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo il più profondo dolore per la scomparsa del piccolo Domenico. Abbiamo sperato fino all’ultimo.
La morte di un bambino è una ferita che attraversa l’intera comunità e lascia senza parole.
Mi stringo con sincera partecipazione alla mamma, al papà, ai fratellini, a tutti i familiari e alle tante persone coinvolte.
A tutti loro rivolgo un abbraccio silenzioso, rispettoso e colmo di vicinanza.
Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.