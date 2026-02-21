Home Salute Tragica scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Rocca

Tragica scomparsa del piccolo Domenico al Monaldi: cordoglio di Rocca

Di
Redazione
-
scomparsa

Il Presidente della Regione Lazio: Un dolore che attraversa l’intera comunità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo il più profondo dolore per la scomparsa del piccolo Domenico. Abbiamo sperato fino all’ultimo.

La morte di un bambino è una ferita che attraversa l’intera comunità e lascia senza parole.

Mi stringo con sincera partecipazione alla mamma, al papà, ai fratellini, a tutti i familiari e alle tante persone coinvolte.

A tutti loro rivolgo un abbraccio silenzioso, rispettoso e colmo di vicinanza.

Così il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Print Friendly, PDF & Email

Autore Redazione

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE