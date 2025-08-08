Tragedia a Rocca d’Evandro (CE). CISAL Caserta: Stato d’emergenza

Palumbo: ‘Non possiamo più tollerare inerzie, ritardi e rinvii’
Riceviamo e pubblichiamo.
Un grave incidente sul lavoro ha strappato la vita a un operaio di un cantiere edile a Rocca d’Evandro, in provincia di Caserta.
Secondo le prime informazioni il lavoratore che stava operando in un’area in fase di scavo sarebbe stato sopraffatto da una caduta di materiale in una buca dopo esserci precipitato con il suo escavatore.
Nonostante l’arrivo sul posto del 118 di Caianello e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.
La CISAL Caserta esprime profondo cordoglio e rabbia per questa nuova vittima.
Il Segretario generale Ferdinando Palumbo dichiara:
Rimaniamo attoniti per l’ennesima tragedia sul lavoro, peraltro occorsa l’8 agosto, data in cui si ricorda il sacrificio dei lavoratori nella strage di Marcinelle del 1956.
Il sindacato di Via Unità Italiana ribadisce di essersi fatto promotore, già tempo addietro, dell’istituzione di un tavolo provinciale sulla sicurezza, sotto l’egida della Prefettura: un tavolo che, pur istituito, stenta a decollare e a riunirsi con la necessaria regolarità.
Palumbo prosegue:
È tempo di cambiare marcia, di porre fine alle morti sul lavoro e, soprattutto, di mettere in campo una risposta politica netta, decisa, propria di uno stato d’emergenza.
Non possiamo più tollerare inerzie, ritardi e rinvii, questa piaga non si risolve con le manifestazioni ufficiali e le commemorazioni.