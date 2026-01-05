Tradizioni e malapropismi di una Napoli in estinzione – Parte 4

Trattasi di una raccolta di malapropismi risalente a oltre 25 anni di attività di medico e di ginecologo con sintomi descritti dai pazienti, oppure, talora, di semplici osservazioni raccolte nelle sale di attesa o dai racconti degli stessi pazienti o dei propri familiari.

Spesso, trattasi di pazienti provenienti da bassi ceti socio-culturali, che si trovano ad affrontare, in tarda età e per la prima volta, una visita medica.

Nel frasario verranno indicate le “traduzioni”, il tutto preceduto dalle “considerazioni” e seguito, a volte, da un commento personale.

Stanchezza dopo la visita

Dottore, ho camminato tanto tanto e adesso che piacere ho provato nel sedere…

Dottore, ho tanto camminato che provo piacere ora nel sedermi.

Vigili del Fuoco

Dottò tengo ‘e verticoli che si sfiammano…

Dottore ho i diverticoli intestinali che si infiammano.

Precisazione

…aggio fatto ‘o giallo pecchè tengo l’epatì, anzi, l’epatopatì.

Sono diventato giallo (itterico), perché ho l’epatite, anzi, una epatopatia.

Teorie sulla combustione

‘A staggiona cavera porta sempe nu poco ‘e scaldamento ‘e l’urine.

L’estate porta sempre con sé problemi di infezioni urinarie.

Flusso arrabbiato

A volte tengo il ciclo nero…

A volte ho il flusso mestruale scuro.

Chiamate Tutankamon

Devo fare i raggi al sarcofago.

Devo fare una RX all’esofago.

Una terrificante radiografia

…e ora, signora, tiri forte il fiato… …no, dottò, tengo paura!

…e Pisolo, Brontolo…?

Dottò ho preso il pinnolo…

Dottore ho preso la pillola.

Nuove forme di pneumopatia

Dottò, c’ho la bronchite entusiasmatica…

Dottore, soffro di bronchite asmatica,

Un modo signorile di spiegare le cose

Non potevo avere più creature perché ci puzziamo di fame e ho fatto l’abotta.

Non ho potuto avere più figli per la nostra povertà e così ho deciso di fare un aborto.

Questione di luoghi

Dottò, tengo ‘o liquido ammiò ‘ncoppa ‘o ginocchio. Signò, ‘a creatura e ‘a placenta addò stanno?

Dottore, ho liquido amniotico sul ginocchio.

Signora e il neonato e la placenta allora dove sono?

Curiosità mediche

Faccio l’ecografia per vedere se ho la tiroide.

Faccio l’ecografia per vedere se soffro di tiroide ingrossata.

Una dotta spiegazione

Tengo ‘nu rago che mi intozza ‘nganno.

Ho un accumulo di muco che si ferma alla gola creandomi ostacolo.

Una scala Mercalli per coliche

Aggio avuto ‘na colica… ma pussente!

Ho avuto una colica… ma potente!

Marito Ufficiale dell’Esercito?

Ho dolore quando vado a rapporto con mio marito…

Provo dolore durante i rapporti sessuali con mio marito.

Spiegazioni sessuologiche

Dottò, cortesemente, spiecatemi ‘na cosa, quanno ‘o marito mio vene… allucca tre “ua”… è normale?

Dottore, mi spieghi questa cosa, quando mio marito giunge all’orgasmo urla per tre volte “ua”… è un fatto normale?

Motivazioni

Tene ‘a capa ‘e lignamme e picciò nun s’anghiotta ‘e pinnoli…

Tiene la testa dura come il legno e per questo non assume per via orale le pillole.

Reperto autoptico

Chillo poi ha fatto l’atopsì, pecchè nisciuno ‘a capito comme è muorto. Gli anno fatto l’autopsia perché nessuno ha capito la causa della sua morte.

Uccel di bosco

Dottò, verite che è succiesso miezo ‘a natura.

Dottore, vuole vedere cosa è successo tra le gambe sulla vulva?

Un papà poco convinto

Vuie dicite ch’è stata a rapporto… ma figliema ha fatto ‘o bagno abbascio Margellina vicino ‘e fogne… e ‘a lloco bascio quaccheruno ‘a fatto ‘o spuorco dint’ all’acqua e picciò è succiesso ‘o fatto!

Voi dite che ha avuto rapporti sessuali… ma mia figlia ha fatto il bagno giù a Mergellina vicino alle fogne… e laggiù qualcuno ha commesso qualche porcheria nell’acqua (si è masturbato), e per questo è successo il resto (cioè, è rimasta gravida).

Rossori

Dottò, verite ch’è succiesso areto ‘o coso ‘e maritemo… è tutto sfiammato…

Dottore guardi cosa è successo dietro al pene di mio marito… è tutto infiammato…

Ha ragione signora, chiamo i pompieri.

Certificato residenza

Dunque, lei è nata a termine?



riferendosi il medico ad una nascita avvenuta fisiologicamente a fine gravidanza.

No dottò, a Caserta…

Camera a gas

Pur’ si vuie site ‘o ginecò vaggià fa ‘na domanda: pecchè maritemo ‘a sera primma ‘e saddurmì fa nu sacco ‘e aria?

Anche se siete un ginecologo vorrei farvi una domanda: per quale motivo mio marito prima di dormire emette numerosi peti?

Ma cosa ci mettete dentro?

Signora vi brucia in vagina?

No dottò… solo con corpi estranei…

Spigoli

M’è asciuta ‘na pallina allloco dreto… aret’ ‘o spigolo…

Mi è comparsa una pallina là dietro… dietro allo spigolo, riferendosi all’apice del coccige.

Parsimonia

Signora, dunque la prima domanda che si pone a una coppia sterile da oltre un anno, come nel vostro caso, è quanti rapporti sessuali si hanno di solito… Dottò, tre o quattro… al giorno…

Volgarità

Dottò ‘a notte m’aizo ‘a dinto ‘o lietto 6 – 7 vote pe’ piscià… ma nun pozzo attaccà nù pappavallo vicino ‘o cazzo?

Dottore, la notte sono costretto ad alzarmi 6 o 7 volte per urinare… ma non potrei attaccare un pappagallo (presidio sanitario tipico per contenere le urine), vicino al pene?

Emodinamica

…verite comme m’ata fa venere ‘o ciclo…tutto ‘o sanghe me sta saglienne dint’ ‘a capa…!

Vedete come farmi venire il ciclo (si tratta di paziente in amenorrea da alcuni mesi), poiché tutto il sangue mestruale mi sta salendo alla testa…!

Una prosperosa paziente

La signora, molto alterata in uscita da uno studio con medico anzianotto:

…e levatavèlle chelle mane ‘a dint’ ‘e sacche c’accussì uno s’addona si sonco ‘e mane o se chella mappata miez’ ‘e cosce è nata cosa… stu ddie ‘e rattuso…!

…e togliete quelle mani dalle tasche in modo che una persona possa capire se quel gonfiore in mezzo alle gambe è dovuto alle mani (in tasca) o ad altra cosa… questo grande erotomane!

Informazioni

Scusate, dove si prenota dallo scopista?

Scusate, dove si prenota dall’endoscopista?

Ostruzioni

Tengo ‘e carote appilate… in poche parole m’hanno ditto ca’ tengo ‘e placca di aterò.

Ho le carotidi occluse in parole povere mi hanno detto che ho una placca ateromasica ostruente.

Viaggi spaziali

M’hanno operato ‘a cistifellea e pure ‘e navicella.

Mi hanno operato alla colecisti ed anche di laparocele.

Giardini particolari

Quando venite ‘a casa mia v’aggia fa vedè ‘o giardino prensile.

Quando verrete a casa mia vi farò ammirare il mio giardino pensile.

Problemi con l’arabo

Al finale nun me posso operà perché aggia partì pe ‘na fatica agli Evirati Arabi addò stanno ‘e Musulmani… biat’ ‘a lloro ca sonco poligoni…

Alla fine non potrò operarmi poiché devo partire per un posto di lavoro negli Emirati Arabidove stanno i Musulmani che, beati loro, sono poligami.

Inversione

…l’ecò ha ritto ca tengo l’endometriosi polipale.

L’ecografista mi ha detto che ho polipi endometriali.

Cellule “allergiche”

…e accussì l’esame c’aggio ritirato dice ca sonco cellule atopiche…

E così l’esame istologico che ho ritirato dice che ci sono cellule atipiche.

Rumori

Adda tenè nu poco e­­ pacienza… quanno fa ‘a pipì ­­s’adda premmere pecchè tene ‘a crostatita…

Deve avere un poco di pazienza (riferendosi al marito – paziente che ha accompagnato), perché quando urina si deve premere a causa della prostatite.

Ostacoli

… da che m’aggio operato quanno vaco ‘a rapporto sento nu ‘ntuoppo…

Da quando ho subìto l’intervento chirurgico (isterectomia) ogni qualvolta ho rapporti sessuali sento un ostacolo.

Paziente puntiglioso