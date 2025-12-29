Tradizioni e malapropismi di una Napoli in estinzione – Parte 3

Trattasi di una raccolta di malapropismi risalente a oltre 25 anni di attività di medico e di ginecologo con sintomi descritti dai pazienti, oppure, talora, di semplici osservazioni raccolte nelle sale di attesa o dai racconti degli stessi pazienti o dei propri familiari.

Spesso, trattasi di pazienti provenienti da bassi ceti socio-culturali, che si trovano ad affrontare, in tarda età e per la prima volta, una visita medica.

Nel frasario verranno indicate le “traduzioni”, il tutto preceduto dalle “considerazioni” e seguito, a volte, da un commento personale.

Fattori di rischio

Tengo ‘e ‘vvene vanitose e i triglicè aizati!

Ho vene varicose e trigliceridi alti!

Una moglie sotto stress

…dottò sento nu furmiculio ‘ncoppa ‘o core pecchè maritemo m’fa ascì ai gamberi… …Signora allora aprite una bella pescheria…

Dottore sento un formicolio a livello cardiaco perché mio marito mi fa uscire dai gangheri…

Intraducibile

Se faccio l’ipotetica del sangue esce il fegato con le transaminà…

Un nuovo tipo di intervento

Dotto m’aggio operato e parocella…

Dottore ho subìto un intervento per laparocele.

Signo’…e decidiamici!

Dottò tengo un fibrono, anzi, l’utero a fibrono e un cisto ovaio…

Dottore, ho un fibroma uterino, anzi, un utero fibromatoso ed una cisti ovarica.

Coliche

… che mal’ ‘e panza… chesta è ‘na colica renella!

Che male di pancia… questa è una colica renale!

Nuovi farmaci

Aggio avuto ‘o male ‘e panza e m’hanno fatto una Fusco Paolo, ma non m’è passata…

Rossori

Faccio l’ecografia perché mi è accumparsa una mulignana e tengo una fuchenzia ‘a sotto…

Faccio l’ecografia perché è comparso un ematoma e perché ho un bruciore genitale…

Slang arabo con sfumature islamiche

Dottò site vuje l’epografo?

Dottore siete voi l’ecografista?

Aramaico

‘A colacista mia era ‘na sacchetta e cambumilla cu’ e rise adinto.

La mia colecisti era paragonabile ad un sacchetto come il filtro della camomilla con il riso dentro.

Minimalista

Scusate dottò, vulevo sapè se il tumoncino è pericoloso.

Scusate dottore vorrei sapere se il tumore essendo piccolo può essere pericoloso.

Nuovi orizzonti della ginecologia

Abortivo sempre e così mi hanno accerchiato l’utero. Signò ma chi… gli Indiani?

Abortivo sempre e così mi hanno praticato il cerchiaggio uterino.

Dubbi

Dottò ma la visita ginecò è che mi dovete visitare dentro?

Dottore la visita ginecologica è interna?

Un vero deposito

Tengo i tricicli nel sangue e pure il polistirolo…

Ho i trigliceridi ed il colesterolo.

… immaginate la sonda…

Scusate siete voi l’ecografo?

Scusate siete voi l’ecografista?

Mi si consenta il beneficio del dubbio

Dottò, mia figlia nun ‘a putite visità perché non l’ha mai preso…

Dottore, mia figlia non può fare la visita ginecologica perché non ha mai avuto rapporti sessuali.

Una mestruazione per tutte le ruote

Questo mese non ho avuto l’estrazione.

Questo mese non ho avuto mestruazioni.

Paziente comunista

Aggio fatto l’urino rosso.

Ho urinato sangue.

Dubbi

Dottò la visita rettale si fa col dito? …Signora, non mi provochi…

Una questione di bozzi

‘A vozzola miezo ‘e cosce ‘e pateto ce l’hai fatta ascì tu c’ ‘o fai alluccà sempe!

Il gonfiore – l’ernia – a sede inguinale a tuo padre l’hai fatta uscire tu perché lo costringi sempre a strillare

Nervosetta

Nun ce facite ‘o caso dottò… mia figlia tene ‘o l’utero a traverso!

Non fateci caso per come si comporta, mia figlia ha l’utero storto!

Ipotesi diagnostica Cardarelliana

Chi ‘o sssape si nun è proveto stu cistolo ca me fa prorere pe tutte ‘e parte.

Chissà che non sia proprio questa piccola cisti a procurare il prurito su tutto il corpo.

… e grazie lo stesso…

Dottò nun tengo motivo pe ve ringrazià.

Dottore non ho parole per ringraziarvi.

Effetti collaterali

Dottò ma che m’avito miso ‘ncoppa ‘a panza pe fa l’ecocrafia… appena so gghiuto ‘a casa aggio fatto nu sacco ‘e aria.

Dottore ma cosa avete spalmato sull’addome per fare l’ecografia…appena arrivato a casa ho fatto numerosi peti.

Un valido motivo

Dottò faccio la tirò perché ho un cicolìo ‘nganno e mi faccio nera nera.

Dottore sono costretto ad operarmi alla tiroide perché ho un pizzicore alla gola a seguito del quale divento cianotica.

Una riunione aziendale

Ho sgravato ‘o mese passato e mo’ sto aspettando il caporeparto.

Ho partorito il mese scorso ed ora sono in attesa del capoparto.

Scusate ma quanto lo avete lungo?

Mia moglie non l’ha preso perché ogni volta che lo prende si lamenta per il dolore allo stomaco.

Mia moglie non l’ha presa (la pillola e in questo caso il sostantivo è maschile poiché in napoletano spesso la pillola è tradotta in pinnolo), perché ogni volta che la prende ha dolore allo stomaco.

Centro Medico Ecografico Tinto Brass

Scusate qua fate l’eco topless?

Scusate in questo Centro praticate l’ecodoppler?

Precisione geografica

Signora lei è diabetica? No dottò sono di Ariano Irpino.

No, dottore sono di Ariano Irpino (un paese della provincia di Avellino).

Kangur test

Mia moglie è positiva all’indigeno australiano.

Mia moglie risulta positiva all’antigene Australia (test che nel passato indicava di aver avuto l’epatite B).

Qui pro quo

Dottò, non mi dite niente… ma come si fa a farlo scendere? Io riesco solo a farlo alzare…

Dottore non mi dica niente ma io non riesco a far scendere (lo sgabello), ma solo ad alzarlo.