Tradizioni e malapropismi di una Napoli in estinzione – Parte 3

Trattasi di una raccolta di malapropismi risalente a oltre 25 anni di attività di medico e di ginecologo con sintomi descritti dai pazienti, oppure, talora, di semplici osservazioni raccolte nelle sale di attesa o dai racconti degli stessi pazienti o dei propri familiari.
Spesso, trattasi di pazienti provenienti da bassi ceti socio-culturali, che si trovano ad affrontare, in tarda età e per la prima volta, una visita medica.
Nel frasario verranno indicate le “traduzioni”, il tutto preceduto dalle “considerazioni” e seguito, a volte, da un commento personale.
Fattori di rischio
Tengo ‘e ‘vvene vanitose e i triglicè aizati!
Ho vene varicose e trigliceridi alti!
Una moglie sotto stress
…dottò sento nu furmiculio ‘ncoppa ‘o core pecchè maritemo m’fa ascì ai gamberi…
…Signora allora aprite una bella pescheria…
Dottore sento un formicolio a livello cardiaco perché mio marito mi fa uscire dai gangheri…
Intraducibile
Se faccio l’ipotetica del sangue esce il fegato con le transaminà…
Un nuovo tipo di intervento
Dotto m’aggio operato e parocella…
Dottore ho subìto un intervento per laparocele.
Signo’…e decidiamici!
Dottò tengo un fibrono, anzi, l’utero a fibrono e un cisto ovaio…
Dottore, ho un fibroma uterino, anzi, un utero fibromatoso ed una cisti ovarica.
Coliche
… che mal’ ‘e panza… chesta è ‘na colica renella!
Che male di pancia… questa è una colica renale!
Nuovi farmaci
Aggio avuto ‘o male ‘e panza e m’hanno fatto una Fusco Paolo, ma non m’è passata…
Rossori
Faccio l’ecografia perché mi è accumparsa una mulignana e tengo una fuchenzia ‘a sotto…
Faccio l’ecografia perché è comparso un ematoma e perché ho un bruciore genitale…
Slang arabo con sfumature islamiche
Dottò site vuje l’epografo?
Dottore siete voi l’ecografista?
Aramaico
‘A colacista mia era ‘na sacchetta e cambumilla cu’ e rise adinto.
La mia colecisti era paragonabile ad un sacchetto come il filtro della camomilla con il riso dentro.
Minimalista
Scusate dottò, vulevo sapè se il tumoncino è pericoloso.
Scusate dottore vorrei sapere se il tumore essendo piccolo può essere pericoloso.
Nuovi orizzonti della ginecologia
Abortivo sempre e così mi hanno accerchiato l’utero.
Signò ma chi… gli Indiani?
Abortivo sempre e così mi hanno praticato il cerchiaggio uterino.
Dubbi
Dottò ma la visita ginecò è che mi dovete visitare dentro?
Dottore la visita ginecologica è interna?
Un vero deposito
Tengo i tricicli nel sangue e pure il polistirolo…
Ho i trigliceridi ed il colesterolo.
… immaginate la sonda…
Scusate siete voi l’ecografo?
Scusate siete voi l’ecografista?
Mi si consenta il beneficio del dubbio
Dottò, mia figlia nun ‘a putite visità perché non l’ha mai preso…
Dottore, mia figlia non può fare la visita ginecologica perché non ha mai avuto rapporti sessuali.
Una mestruazione per tutte le ruote
Questo mese non ho avuto l’estrazione.
Questo mese non ho avuto mestruazioni.
Paziente comunista
Aggio fatto l’urino rosso.
Ho urinato sangue.
Dubbi
Dottò la visita rettale si fa col dito?
…Signora, non mi provochi…
Una questione di bozzi
‘A vozzola miezo ‘e cosce ‘e pateto ce l’hai fatta ascì tu c’ ‘o fai alluccà sempe!
Il gonfiore – l’ernia – a sede inguinale a tuo padre l’hai fatta uscire tu perché lo costringi sempre a strillare
Nervosetta
Nun ce facite ‘o caso dottò… mia figlia tene ‘o l’utero a traverso!
Non fateci caso per come si comporta, mia figlia ha l’utero storto!
Ipotesi diagnostica Cardarelliana
Chi ‘o sssape si nun è proveto stu cistolo ca me fa prorere pe tutte ‘e parte.
Chissà che non sia proprio questa piccola cisti a procurare il prurito su tutto il corpo.
… e grazie lo stesso…
Dottò nun tengo motivo pe ve ringrazià.
Dottore non ho parole per ringraziarvi.
Effetti collaterali
Dottò ma che m’avito miso ‘ncoppa ‘a panza pe fa l’ecocrafia… appena so gghiuto ‘a casa aggio fatto nu sacco ‘e aria.
Dottore ma cosa avete spalmato sull’addome per fare l’ecografia…appena arrivato a casa ho fatto numerosi peti.
Un valido motivo
Dottò faccio la tirò perché ho un cicolìo ‘nganno e mi faccio nera nera.
Dottore sono costretto ad operarmi alla tiroide perché ho un pizzicore alla gola a seguito del quale divento cianotica.
Una riunione aziendale
Ho sgravato ‘o mese passato e mo’ sto aspettando il caporeparto.
Ho partorito il mese scorso ed ora sono in attesa del capoparto.
Scusate ma quanto lo avete lungo?
Mia moglie non l’ha preso perché ogni volta che lo prende si lamenta per il dolore allo stomaco.
Mia moglie non l’ha presa (la pillola e in questo caso il sostantivo è maschile poiché in napoletano spesso la pillola è tradotta in pinnolo), perché ogni volta che la prende ha dolore allo stomaco.
Centro Medico Ecografico Tinto Brass
Scusate qua fate l’eco topless?
Scusate in questo Centro praticate l’ecodoppler?
Precisione geografica
Signora lei è diabetica?
No dottò sono di Ariano Irpino.
No, dottore sono di Ariano Irpino (un paese della provincia di Avellino).
Kangur test
Mia moglie è positiva all’indigeno australiano.
Mia moglie risulta positiva all’antigene Australia (test che nel passato indicava di aver avuto l’epatite B).
Qui pro quo
Dottò, non mi dite niente… ma come si fa a farlo scendere? Io riesco solo a farlo alzare…
Dottore non mi dica niente ma io non riesco a far scendere (lo sgabello), ma solo ad alzarlo.
Autore Altiero Biello
Altiero Biello, medico-chirurgo, specialista in Ginecologia ed Ostetricia, con particolare competenza in infertilità di coppia, diagnostica ecografica, medicina in menopausa. Dirigente Medico presso PMA Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (NA), specialista territoriale, pratica tutte le tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita. Cultore di Studi Tradizionali è il fondatore dell’Associazione Culturale “Il filo sotterraneo: oltre la nebbia” alla ricerca di testimonianze di studiosi, traduttori ed archeologi indipendenti che sembrano far risalire la nostra civiltà ad un’antichissima tradizione e cultura.