Tradizioni e malapropismi di una Napoli in estinzione – Parte 2

Trattasi di una raccolta di malapropismi risalente a oltre 25 anni di attività di medico e di ginecologo con sintomi descritti dai pazienti, oppure, talora, di semplici osservazioni raccolte nelle sale di attesa o dai racconti degli stessi pazienti o dei propri familiari.

Spesso, trattasi di pazienti provenienti da bassi ceti socio-culturali, che si trovano ad affrontare, in tarda età e per la prima volta, una visita medica.

Nel frasario verranno indicate le “traduzioni”, il tutto preceduto dalle “considerazioni” e seguito, a volte, da un commento personale.

L’allegra signorina

Mi dispiace, ma mia sorella non ha potuto venire… gli hanno trovato un ninfoma…

Mi dispiace ma mia sorella non ha potuto venire perché le hanno diagnosticato un linfoma.

La cisti

… e accussì m’hanno truvato un cisto… anzi, un cistone ovaio…

E così, a seguito di indagini, mi hanno trovato una cisti… anzi, un cistoma ovarico.

Questione di idraulica

Dottò a mio marito s’è astritto ‘o buchillo annanz’ ‘o coso… e accussì quanno fa ‘a pipì jesce poco…

Dottore a mio marito si ristretto il meato uretrale davanti al pene e così, quando urina, il getto è ridotto.

Incomprensioni

Voi dottori nun parlate chiaro e pirciò si ‘a putite ricere n’ata vota ‘e n’ata manera cherè ‘sta sfaccimma e fuchenzia ca’ tene chella scartellata e muglierema pirò ca’ lengua ca’ nun s’adda arravuglià si nò nun capisco ‘e parole…

Voi dottori non parlate in maniera comprensibile e per questo, se potete, spiegarmi in altri termini cosa è questa dannato bruciore che ha quella scoliotica grave di mia moglie, ma con un linguaggio che non deve essere complesso, altrimenti non capisco il significato.

Ascensori

Dottò tengo ‘o rene che è sagliuto ‘ncoppa e ‘a uallera che è scesa abbascio.

Dottore, ho un rene ptosico con sede più alta e l’ernia scrotale che è fuoriuscita.

Alla faccia del ca…

Quanno faccio ammore cu maritemo me vene ‘o mmale ‘e stommaco…

Quando ho rapporti sessuali con mio marito mi viene mal di stomaco.

Sporcizia

Mi hanno fatto venire una setticemia dopo l’operazione e così ho dovuto fare la disinfestazione del taglio tutti i giorni.

Mi hanno fatto venire una setticemia dopo l’intervento chirurgico a seguito della quale ho dovuto subire la disinfezione della sutura tutti i giorni.

Tutto… micro…

Dottò tengo la micro cistite all’ovaio… Signò, allora andatevi a fare una micro pisciata così vi faccio l’eco vaginale.

Dottore, ho le ovaie micro cistiche.

Signora allora andate a fare una micro minzione in modo da svuotare la vescica per poter praticare l’eco vaginale

Un marito comunista

Quando vado a rapporto con mio marito aggio dolore dentro… specie quando lui va a sinistra…

Quando ho rapporto sessuale con mio marito ho dolori nel ventre, in particolare quando lui spinge verso sinistra.

Meno male!

Signora, avete avuto l’epatite? No dottò solo la C.

E poi si dice che la riforma della giustizia non s’ha da fare

Dottò, il primo nodulo alla tiroide lo hanno tolto, ma il secondo lo hanno rilasciato.

Dottore, hanno tolto il nodulo maggiore alla tiroide, ma il secondo nodulo lo hanno lasciato in sede.

Una leggera ritenzione idrica

Dottore, ho avuto problemi che non urinavo per 6/7 anni che la pipì andava in circolo… e anche nelle gambe, che per farmela uscire mi hanno dato 6 pinnoli al giorno e le gambe in aria…

Dottore, ho avuto il problema di oligo-anurìa a seguito della quale non ho urinato per 6 o 7 anni al punto tale che ho sofferto di una ritenzione idrica con edema generalizzato e alle gambe e quindi i medici, per farmi urinare, mi hanno prescritto 6 pillole al giorno e lo stazionamento a riposo con gambe in alto.

Tutta una questione di fori da otturare

Dottò quando tosso mi esce l’aria – con decenza parlando – da dietro e l’urina da avanti e così un altro medico ASL mi ha detto di fare l’ecografia interna per vedere se si può otturare queste perdite.

Dottore, quando faccio qualche colpo di tosse – con decenza parlando – perdo aria dall’ano e urina dall’uretra e così un medico dell’ASL mi ha suggerito di praticare un esame ecografico per valutare il tipo di intervento.

Eufemismo per indicare… una parte delicata

Non riusciamo ad avere figli per colpa di mio marito che ha lo schizzetto stretto.

Non riusciamo ad avere figli per colpa di mio marito che ha il meato uretrale anteriore (l’orifizio sul glande dal quale esce lo sperma), più stretto.

Monogamia

Ho dolore ai rapporti solo con mio marito… perché secondo me tiene ‘nu guaio ‘a sotto.

Ho dolore al coito solo con mio marito perché. secondo la mia opinione, ha un guaio sotto, è superdotato.

Un ditale

Mia figlia non ha rapporto… se gli potete fare la visita ditale…

Mia figlia è vergine… se potete farle la visita con il dito per via rettale…

Tipo sanguigno

… a volte faccio l’urine sanguigne…

A volte ho sangue nelle urine.

Un tipo educato

… mi fa male tutto il pacco intestinale e, con decenza senza offesa, anche il tristicolo a destra che s’è abbuffato e non migliorisce con le medicine e io m’aggio rutto ‘o cazzo…

Mi fa male tutto l’intestino e, senza timore di recare offesa con il linguaggio, il testicolo destro si è gonfiato e non migliora con la terapia per cui sono stufo.

Marito seccato

Scusate dottò, ma pecchè a maritemo ce fanno male i tristicoli?

… forse perché s’è rutto ‘o c…

Scusate dottore ma perché a mio marito fanno male i testicoli?

Un vero commesso

Dottò, sonco chiatto e porto la taglia PERPERL.

Dottore, sono obeso per cui indosso la taglia XXL.

Controversie

… e m’hanno trovato l’utero controverso…

Mi hanno diagnosticato l’utero retroverso.

Geografa e storica di razza

… abito a via Guglielmo Hotel…

Semplificazioni

… sono stato dal nervo chirurgo…

Rumori misteriosi

…’ncuorpo sento sempe ‘e trafuglià… cumme si tenesse ‘na frareca…

Avverto continuamente in addome dei rumori, come se ci fosse qualcuno che lavora la cazzuola.

Un bravo bimbo

… cosa ha il bambino? … niente dottò, tene solo arteteca e tene pure ‘e corna…

Ma che sintomi ha il bambino?

Nulla, solo non riesce a stare fermo come se avesse una malattia pruriginosa lungo il corpo ed è terribile.

Morte all’estero

Suo padre è morto di diabete? No, papà ‘e muorto ‘e Canarie…

Suo padre è morto di diabete?

No, con infarto coronarico.

Confusione

Dottò, a casa mia nun me posso arrepusà… stonco miez ‘a anguria e ‘o martiello…

Dottore, a casa mia non posso riposarmi poiché sono tra incudine e martello.