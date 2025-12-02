‘Tradizione e Innovazione’ alla Chiesa di Santa Maria di Portosalvo

In mostra a Napoli dal 6 al 16 dicembre

Dal 6 al 16 dicembre presso la Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Napoli, in via Alcide de Gasperi n. 42, si terrà la mostra ‘Tradizione e Innovazione – Il dialogo senza tempo dell’arte contemporanea’.

L’arte contemporanea incontra la memoria. In un’epoca dominata dalla velocità, dal digitale e da trasformazioni incessanti, l’arte riconquista un ruolo fondamentale: diventare luogo di resistenza del tempo, ponte tra le radici di ciò che siamo e la visione di ciò che potremmo diventare.

La mostra internazionale ‘Tradizione e Innovazione – Il dialogo senza tempo dell’arte contemporanea’ nasce dalla volontà di indagare questo spazio di tensione, in cui il passato non è un vincolo, ma una spinta creativa.

Tradizione e innovazione non si oppongono: si ascoltano e si trasformano. La tradizione custodisce memoria, gesto, identità. L’innovazione apre possibilità, linguaggi nuovi, scenari futuri.

Nelle opere esposte, pittura, fotografia, scultura e linguaggi misti diventano strumenti per dare forma al tempo, rielaborando radici individuali e collettive attraverso un linguaggio contemporaneo. Il risultato è un percorso immersivo in cui la forza della materia, della storia e della simbologia dialoga con sperimentazione, visione e libertà espressiva.

L’evento è stato realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione di Culturadice Cooperativa Sociale, che ha concesso la prestigiosa Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, gioiello storico nel cuore di Napoli, fondata nel XVI secolo da marinai e mercanti napoletani come luogo di devozione e protezione durante la navigazione.

Un luogo dove l’identità della città – il mare, il viaggio, l’attesa – diventa metafora perfetta del tema dell’esposizione.

La curatela e direzione artistica sono di Maria Di Stasio, curatrice d’Arte e Social Media Marketing.

Artisti partecipanti: Sara Asquini, Andrea Scardigli, Milena Rocchetto, Ivano Domenico Felaco, Paola Piol, Antonio Costanzo, Simona Carbone, Sandra Sciommarello, Alessandra Croce, Ilaria Pisciottani, Stefania Botta, Teresa Saviano, Eleonora Moriconi, Kaizer Ioannis Kaiserlis, Fabrizio Ceci, Clare Schouten, Christian Russo, Cécile Batillat, Katerina Louka, Umberto Falvo, Silvia Cordoano, Roberto Trentin, Raffaele Di Stasio, Antonio Panella.

Artisti provenienti dall’Italia e dall’estero: alcuni già affermati nel panorama internazionale, presenti in collezioni pubbliche, fiere e circuiti espositivi europei.

Vernissage 6 dicembre, ore 17:30.

Durante l’inaugurazione sarà presente la critica d’arte Mariangela Bognolo, che leggerà e presenterà i testi critici alle opere esposte, accompagnando i visitatori in un dialogo sul significato attuale dell’arte contemporanea e sul rapporto tra tradizione e sperimentazione.

Sarà inoltre presentato il catalogo ufficiale della mostra, curato dalla casa editrice Dino Marasà – Studio Byblos Editore, che raccoglie opere, testi critici e contributi dei partecipanti.

Il Catalogo sarà distribuito nel circuito librario nazionale, affinché il progetto resti come memoria e patrimonio condiviso.

A ogni artista verrà consegnata una copia personale del catalogo.

Ingresso libero.