Tradizionale Concerto dell’Immacolata 2023 a Sant’Anna dei Lombardi

Imperdibile evento in programma l’8 dicembre a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Musica e canto in un’unica voce di pace e speranza questo il titolo che la torica Associazione Culturale Noi per Napoli APS, ha voluto dare quest’anno al Tradizionale Concerto dell’Immacolata 2023 che avrà luogo l’8 dicembre come apertura tradizionale ed ufficiale delle festività natalizie, presso lo storico Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, in via Monteoliveto n. 4 a Napoli alle ore 19:30.

Appuntamento divenuto ormai istituzionale, organizzato dalla stessa Associazione Culturale Noi per Napoli, con un repertorio dedicato alle più belle Ave Maria, con immortali melodie della tradizione natalizia, come Cantique de Noel, Astro del Ciel, melodie senza tempo che emozionano e toccano sempre i cuori degli spettatori, dai più grandi ai più piccoli, accompagnate anche dal suono del maestoso ,antico e spettacolare Organo del Complesso di Sant’Anna dei Lombardi che ha contribuisce a creare un clima veramente suggestivo e d’incanto.

Un percorso che si snoda tra melodie molto amate dal grande pubblico e pagine meno conosciute della tradizione, tra le volte della splendida Chiesa monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, appunto dedicato alla Vergine, ispiratrice da secoli di composizioni di inesauribile bellezza.

Gli interpreti saranno le strepitose e melodiose voci di artisti, quali il soprano Olga De Maio, il tenore Luca Lupoli, il tenore Lucio Lupoli, artisti lirici partenopei di fama internazionale e strumentisti di eccezionale bravura quali Nataliya Apolenskaja all’organo, Gianluca Rovinello all’arpa, Francesco Schiattarella al pianoforte, Raffaele Sorrentino violoncello, Michele Gaudino violino, con gli interventi narrativi affidati al noto attore di spiccata tradizione partenopea Sasà Trapanese.

Canto, musica, narrazione descriveranno e racconteranno la poliedrica figura della Vergine Maria, nella sua tenera e concreta maternità umana e divina che aiuta a riflettere ed a prepararsi in maniera più consapevole sul mistero del Santo Natale: la musica della tradizione classica si fonde con le Ave Maria più famose e con le melodie della tradizione classica natalizia

In apertura del Concerto verrà eseguita la solenne e stupenda preghiera ‘Dal tuo Stellato Soglio’, tratta dal ‘Mosè in Egitto’ di Rossini, che gli artisti condivideranno e dedicheranno a tutti coloro che stanno soffrendo per le terribili guerre in Ucraina e nella striscia di Gaza.

In occasione della Festa dell’Immacolata un canto ed una melodia rivolti al Creatore ed alla Vergine Maria, sua Madre e Madre Nostra, perché ci conduca presto in salvo attraverso il passaggio di queste acque tempestose fino alla riva della Speranza e della Pace!

Un progetto che, nato dall’idea e dalla direzione artistica del soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli, rappresentanti dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, APS fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, coniuga arte cultura e solidarietà con la finalità benefica per la mense dei senzatetto di Napoli, diventato ormai istituzionale, nel corso degli anni, attraverso il riconoscimento dei Patrocini della Presidenza del Consiglio Regionale della Campania, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della Curia Arcivescovile di Napoli, dell’Arciconfraternita Sant’Anna dei Lombardi e del sostegno della IUM Academy di Napoli, diretta dal Prof Eduardo Piccirilli, sita in piazza Nicola Amore n. 6 Napoli.

Un evento che intende valorizzare e scoprire, anche attraverso la visita guidata, della Cinquecentesca Sala del Vasari, uno dei siti di particolare bellezza, un tesoro del nostro patrimonio storico artistico, promuovendone la conoscenza sempre attraverso la musica ed il belcanto, rendendola accessibili a tutti i cittadini napoletani, appassionati di musica ed agli ospiti in visita a Napoli in quei giorni di festa.

Concerto dell’Immacolata 8 dicembre 2023

Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi

Piazza Monteoliveto n.4 Napoli ore 19.30

Evento con finalità di beneficenza

Contributo di partecipazione €15,00

Posto unico

Infoline e prenotazioni

Associazione Culturale Noi per Napoli

339-4545044 anche WhatsApp

Email noipernapoliart@gmail.com

Vendita biglietti Edicola Centrale Piazza del Gesù

Biglietti acquistabili online sul circuito Etes.it

https://www.etes.it/sale/event/99348/concerto%20dell’immacolata?idProdotto=99348

Possibilità di visita guidata a cura della Cooperativa ParteNeapolis al costo ridotto di €4,00 prenotabile al 391-7944140 su WhatsApp.

La visita guidata si svolgerà a partire dalle ore 18:00 e prevede una durata di 30 minuti-