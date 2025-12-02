‘Tra i Granduchi e Napoleone’: presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati

La vita di Vittorio Fossombroni nel libro di Eugenio Giani e Massimo Sandrelli

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Statista, economista, politico, giurista, uomo di scienza e interprete brillante dei tempi della Toscana granducale fino a quelli dell’influenza napoleonica, Vittorio Fossombroni, nato ad Arezzo nel 1754 e morto a Firenze nel 1844, è stato persona tanto influente quanto poco ricordata dalla storiografia regionale e nazionale, tanto da lasciar traccia del suo nome nella toponomastica fiorentina solo nel breve ma bel tratto di strada che segue via dei della Robbia.

Le pagine di ‘Tra i granduchi e e Napoleone’ edito da Mauro Pagliai e scritto dal Presidente della Regione Eugenio Giani assieme al giornalista Massimo Sandrelli, vogliono per questo restituire giusta memoria ad una delle figure più importanti e decisive della storia toscana.

Il libro verrà presentato dagli autori giovedì 4 dicembre alle 17:30 a Firenze nella Sala Pegaso di palazzo Strozzi Sacrati, che dialogheranno col giornalista Marcello Mancini accompagnati dalle letture curate della Compagnia delle Seggiole.