Tra giocattoli, musica e cartoons al Teatro dei Piccoli

Doppio debutto a Napoli con ‘L’avventura della Freccia Azzurra’ da Rodari, il 6 dicembre, e con ‘Musica e cartoons’ del Progetto Sonora, il 7 dicembre

Doppio debutto con ‘L’avventura della Freccia Azzurra’ da Gianni Rodari, sabato 6 dicembre, ore 11:00, e con ‘Musica e cartoons’ del Progetto Sonora, domenica 7 dicembre, ore 11:00, al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Due spettacoli per bambini e famiglie programmati per la stagione di teatro e musica ideata e organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora, in collaborazione con il Comune di Napoli e la direzione della Mostra d’Oltremare.

Si comincia sabato 6 dicembre, alle ore 11:00 con ‘L’avventura della freccia azzurra’, una produzione Teatrino dei Fondi liberamente tratta dall’opera di Gianni Rodari, scritta e diretta da Cecilia Bartoli che ne è anche interprete con Federico Ghelarducci. Si tratta di una favola dolce – amara, ma ricca di speranza, che racconta l’impresa di un coraggioso gruppo di giocattoli.

Questi lasciano la vetrina del negozio per raggiungere i bambini meno fortunati, ignorati da una Befana ormai troppo “imprenditrice”, e si imbarcano in una serie di peripezie per consegnare al piccolo Francesco, l’eroe della storia, il suo trenino tanto desiderato: la “Freccia Azzurra”.

La programmazione prosegue domenica 7 dicembre, ore 11:00, con ‘Musica e cartoons’, una produzione di Progetto Sonora inserita nel ciclo ‘Concerti per l’infanzia’ e specificamente pensata per i più piccoli, dai 3 anni, e le loro famiglie.

Il concerto si distingue per il suo approccio didattico e interattivo: alterna ascolti musicali dal vivo, che spaziano tra i generi con l’utilizzo di una vasta gamma di strumenti, a momenti di attività motoria e interazione guidate. Un esperto in didattica musicale per l’infanzia coinvolgerà attivamente il pubblico attraverso l’uso dello strumentario a percussione Orff.

Biglietti unico: euro 9. Card a 5/10 ingressi a prezzo agevolato con preacquisto.

Ingresso al Teatro da viale Usodimare, pedonale, o da via Terracina, consigliato nei festivi, Quick Parking convenzionato.

Prenotazioni allo 081-18903126 e 327-0795871, entrambi anche WhatsApp, o per email a info@teatrodeipiccoli.it.

Info: FB/ teatrodeipiccolinapoli o www.teatrodeipiccoli.it