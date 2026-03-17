‘Tra donne’ a Scotto Jonno

La presentazione della nuova silloge di Rita Nappi è in programma il 18 marzo alla Galleria Principe di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo.
Nuova silloge di Rita Nappi ‘Tra donne’ edita nel febbraio 2026 da de Comporre Edizioni.
Opera poetica centrata sull’universo femminile. La prima presentazione si terrà presso Scotto Jonno nella Galleria Principe di Napoli, mercoledì 18 marzo 2026 a partire dalle ore 18:00.
Il titolo dell’opera suggerisce un momento di dialogo al femminile dove poter raccontare emozioni, difficoltà e momenti di crescita personale, in cui viene dato largo spazio ai sentimenti: paura, speranza, fragilità, forza.
Con uno stile linguistico intimo e personale l’autrice si racconta attraverso quattro parti distinte, con lei altre poetesse, per la prefazione, Maria Laura Annibali, per l’introduzione, Franca Alaimo e infine la postfazione di Sandra Cervone.
Durante l’incontro l’autrice dialogherà con Rosanna Bazzano, poetessa; Carla Librera, Presidente AIDDA Campania; Mariavittoria Picone, poetessa.
Le letture sono affidate all’interpretazione di Maria Gabriella Tinè e non mancherà la musica, di Christian Brondoloni per sottolineare i diversi stati d’animo.
Rita Nappi definisce le sue poesie
una lunga lettera di addii e felicità vissute.
Ognuno a suo modo potrà riconoscersi.
Conduce Laura Bufano giornalista.