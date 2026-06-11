TPL, in Regione Lazio tavolo sulla nuova stazione di Guidonia

Incontro necessario per la riorganizzazione dei servizi TPL dell’UDR 5 e dei collegamenti extra urbani

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina presso la sede dell’assessorato ai Trasporti della Regione Lazio un tavolo di confronto in vista in vista dell’attivazione prevista il prossimo 5 luglio della nuova stazione ferroviaria di Guidonia lungo la tratta FL2 Roma – Tivoli – Avezzano.

Hanno partecipato all’incontro i vertici di RFI, la Direzione regionale Trasporti, il Sindaco di Guidonia e i rappresentanti di ASTRAL e Cotral.

La riunione è stata convocata dall’Assessore Ghera, su richiesta del Comune di Guidonia, per definire la riorganizzazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma relativi all’Unità di Rete 5, gestiti da ASTRAL, e a quelli extra urbani gestiti da Cotral, con l’obiettivo di rendere la nuova stazione un polo di interscambio strategico per la città e le aree limitrofe.