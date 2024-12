Tour Vespucci: Lollobrigida apre Orto Italiano al Villaggio Italia Doha

Le filiere produttive delle materie prime italiane protagoniste del Villaggio Italia di Doha con lo spazio ‘Anima Italia’ realizzato dal MASAF

Il Villaggio Italia di Doha – l’esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le ‘nazionali delle eccellenze italiane’ voluta dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e alla quale aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 Ministeri – ha ricevuto, nelle scorse ore, la visita del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, giunto nella capitale del Qatar in occasione della 30esima tappa del Tour Mondiale Vespucci.

Con il suo arrivo il Ministro ha inaugurato ufficialmente, insieme all’Ambasciatore d’Italia in Qatar Paolo Toschi e a Luca Andreoli, Amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il primo Orto Italiano del Villaggio Italia in occasione della tappa qatarina e che accompagnerà il Tour Mondiale anche nelle prossime tappe con l’obiettivo di valorizzare, tra le eccellenze italiane, le filiere produttive delle materie prime.

Un’iniziativa che sta riscontrando un enorme successo di pubblico che, tra le visite su Nave Amerigo Vespucci e il programma di attività offerto dal Villaggio Italia, si ferma ad ammirare verdure quali peperoni, lattuga foglia rossa, zucchine, pomodori cuore di bue, pomodori ciliegini, lattuga foglia di quercia, melanzane, menta e cetrioli.

L’Orto Italiano ha debuttato in una tappa del Villaggio Italia caratterizzata dalla presenza di tantissimi eventi a cura del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per valorizzare le eccellenze gastronomiche italiane che offrono ai visitatori un viaggio nel gusto e nella tradizione italiana.

Un ricco programma di appuntamenti che il MASAF ha organizzato all’interno del Villaggio Italia, con un’intera area denominata ‘Anima Italia’ dedicata alle masterclass e alle degustazioni di pizza italiana e dell’olio d’oliva italiano a cura di Italia Olivicola, il Consorzio Nazionale degli olivicoltori e di Veronafiere che ha curato la masterclass dedicata alle olive da tavola e agli olii Sol d’Oro.

A Doha anche il progetto le Rotte del Pane – il Pane Italiano Pugliese, che celebra la tradizione italiana della panificazione con Donato Taronna, mastro panificatore di Monte Sant’Angelo e Ambasciatore dei prodotti del territorio pugliese. Donato Taronna rappresenta l’eccellenza e la tradizione della panificazione dal 1604.

La pizza è la protagonista anche dell’evento ‘Pizze Stellate’ a cura di Italia Olivicola, che propone una selezione di impasti e tecniche di lavorazione realizzate dei pizzachef Michele Pascarella, Michele Circhirillo e Alfonso Saviello con una selezione di oli in abbinamento proposti dallo Chef Natalizio, a sostegno della candidatura della Cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Il Ministro Francesco Lollobrigida ha commentato:

Desidero ringraziare il Ministro della Difesa Guido Crosetto, la cui intuizione ha permesso di portare la nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, in un tour internazionale che ha già toccato 30 porti del globo, trasformandola in un simbolo vivente dell’eccellenza italiana. Un ringraziamento speciale va a tutti gli uomini e le donne della Marina Militare Italiana, che con dedizione e professionalità stanno rendendo possibile questa straordinaria impresa. L’iniziativa del Villaggio Italia, che accompagna la nave durante il suo viaggio, sta consentendo di promuovere la nostra cultura, tradizione e creatività in modo unico ed efficace, rafforzando l’immagine dell’Italia e sostenendo l’export dei nostri prodotti grazie a una valorizzazione mirata del Made in Italy nei mercati internazionali.

L’Ambasciatore d’Italia presso lo Stato del Qatar Paolo Toschi ha commentato:

L’Italia e il Qatar condividono una profonda cooperazione nel settore agricolo, basata sul nostro impegno per la sicurezza alimentare sia nelle Nostre nazioni che all’estero. La presenza di un orto italiano all’interno del Villaggio Italia qui a Doha è un simbolo di questo terreno comune e dei nostri obiettivi. Le nostre istituzioni e le nostre aziende sono già insieme al lavoro per raggiungere gli obiettivi riaffermati l’anno scorso dal Ministro Francesco Lollobrigida durante la sua visita a EXPO Doha 2023 e, più di recente, nella Visita di Stato di Sua Altezza l’Emiro a Roma.

L’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, ha dichiarato:

Insieme al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste abbiamo deciso di creare questo spazio al Villaggio Italia, l’orto, per promuovere la nostra terra. Importante averlo inaugurato con il Ministro Lollobrigida che ringrazio per la sua presenza e per l’attenzione che ha voluto dedicare all’intero progetto. Nelle tappe del Medio Oriente, data la loro conformazione geografica desertica, abbiamo pensato che la natura potesse trovare una sua ragion d’essere. E per noi natura in Italia significa convivere con un territorio che ci permette di renderlo produttivo in maniera intelligente.

È importante raccontare anche questa nostra eccellenza attraverso la materia prima di qualità. In un territorio così, dove è difficile avere un contatto diretto con l’agricoltura, è importante far apprezzare e conoscere quali sono le radici del cibo che mangiano.

L’Orto del Villaggio sarà protagonista anche nelle altre due tappe mediorientali del Tour Vespucci, quella di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, e quella di Gedda, in Arabia Saudita.