Tour Vespucci – Campagna in Nord America 2026 in arrivo a Québec City

Nave Amerigo Vespucci sarà aperta gratuitamente al pubblico per le visite a bordo il 25 e 26 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue in Canada il viaggio di Nave Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare che, nell’ambito del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, sta per arrivare nella grande provincia del Québec dove farà due soste, a Québec City dal 23 al 27 luglio e Montréal dal 29 luglio al 3 agosto, continuando così a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.

In Canada risiedono oltre 1,5 milioni di canadesi di origine italiana e circa 160.000 italiani, il 28% dei quali risiede nella circoscrizione di competenza del Consolato Generale d’Italia a Montréal: una presenza che rende ancora più significativa la tappa canadese del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026.

Annunciato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Sostengono il progetto Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026: ITA – Italian Trade Agency, Fiera di Verona-Vinitaly e ENEL.

A Québec City Nave Amerigo Vespucci prenderà parte alla settima edizione Rendez vous naval de Québec, il prestigioso raduno internazionale di navi, ospitato nel porto di Québec City sulle rive del fiume San Lorenzo dal 23 al 26 luglio, che per l’edizione del 2026 ospiterà sei grandi velieri militari, tre unità di nuova generazione in rappresentanza della Guardia Costiera canadese, della Marina statunitense e della Marina reale canadese.

Il pubblico potrà ammirare le straordinarie imbarcazioni ormeggiate in porto salendo, gratuitamente, a bordo negli orari di visita.

Nel corso della sosta a Québec City, Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo, sabato 25 luglio alle ore 16:30 ospiterà a bordo la presentazione della prossima edizione di Vinitaly.USA, in programma a New York il 26 e 27 ottobre 2026.

Veronafiere, Vinitaly e Italian Trade Agency, ITA, presenteranno Vinitaly.USA in un incontro dedicato al ruolo del vino italiano nel rapporto con il mercato nordamericano.

L’appuntamento riunirà alcune istituzioni italiane, dando spazio al confronto su qualità, cultura produttiva e diversità territoriale del vino, temi centrali della prossima edizione di Vinitaly.USA 2026, appuntamento di riferimento per chi vuole raccontare e promuovere l’eccellenza del vino italiano oltreoceano.

Interverranno l’Ambasciatore d’Italia in Canada Alessandro Cattaneo, il Presidente ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli, il Presidente Veronafiere Federico Bricolo e la Managing Director di Vinitaly International Stevie Kim preceduti da un saluto del Comandante di Nave Amerigo Vespucci, il Capitano di Vascello Nicasio Falica.

L’Ambasciata d’Italia in Canada, il Réseau Québec Maritime, l’Université Laval e il Porto di Québec hanno organizzato, il 24 luglio alle 15:30 presso il Ross Gaudreault Cruise Terminal 84 – sala Auditorium del Porto di Québec, l’evento di carattere scientifico ‘Cap sur l’avenir. Océans, vie et navigation durable’, incentrato sulla navigazione sostenibile e sulle tecnologie digitali.

Un’occasione unica per confrontarsi con rappresentanti dell’Ambasciata e professionisti dei settori scientifico e industriale, oltre che per ammirare una delle navi scuola a vela più famose al mondo.

Nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico gratuitamente, senza prenotazioni e fino a esaurimento posti, il 25 e il 26 luglio.

Info e dettagli su www.tourvespucci.it