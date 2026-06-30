Tour Vespucci – Campagna in Nord America 2026 in arrivo a New York

Nei giorni di sosta a New York un ricco programma di eventi istituzionali e dedicati alla promozione delle eccellenze italiane

Riceviamo e pubblichiamo.

Nave Amerigo Vespucci, attualmente ormeggiata in Maryland a Baltimora per la SAIL250 Maryland, raggiungerà le acque newyorkesi nella tarda serata di giovedì 2 luglio.

Sarà ormeggiata alla fonda al largo del New Jersey fino alla mattina del 4 luglio, giorno in cui prenderà parte alla Sail4th250 – International Naval Review, la grande parata sul fiume Hudson in occasione in occasione delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti.

Oltre cinquanta grandi velieri e unità navali delle marine di tutto il mondo risaliranno il fiume dal Ponte di Verrazzano fino al George Washington Bridge, passando davanti alla Statua della Libertà.

Sarà uno dei momenti più significativi del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio, con cui la Nave Scuola della Marina Militare continua a portare nel mondo la bellezza, l’identità, il dialogo tra i popoli e la cultura dell’Italia e degli italiani.

Annunciato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Tour Mondiale Amerigo Vespucci – Campagna in Nord America 2026 è un’iniziativa del Ministero della Difesa e della Marina Militare, prodotta da Difesa Servizi S.p.A, che si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell’indipendenza degli Stati Uniti.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura, il Ministro per lo Sport e i Giovani e il Ministro per le Disabilità.

Sostengono il progetto Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026: ITA – Italian Trade Agency, Fiera di Verona-Vinitaly ed ENEL.

Al termine della parata, Nave Amerigo Vespucci resterà ormeggiata fino a mercoledì 8 luglio, al Pier 86, il molo dell’Intrepid Sea, Air & Space Museum, dove sarà coinvolta in un fitto programma di impegni istituzionali ospitando a bordo alcuni eventi speciali.

In particolare a bordo, nell’ambito del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America 2026, si celebrerà l’eccellenza italiana nel mondo con la presentazione della prossima edizione di Vinitaly.USA e nell’ambito dell’evento ‘Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York’ sarà accolto ed esposto eccezionalmente il trofeo, in arrivo dalla Nuova Zelanda, dell’America’s Cup, uno degli appuntamenti sportivi internazionali più attesi che si terrà in Italia il prossimo anno, simbolo mondiale della grande vela.

A bordo sarà anche un evento organizzato dalla città di Genova, città da cui lo scorso 9 maggio è partito il Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America.

Nei giorni di sosta a New York sono attesi a bordo di Nave Amerigo Vespucci: il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago – su delega del Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti d’America Marco Peronaci, il Rappresentante permanente presso le Nazioni Unite Ambasciatore Giorgio Marrapodi, il Console Generale a New York Giuseppe Pastorelli, la Sindaca di Genova Silvia Salis, l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A. Luca Andreoli.

Saranno presenti, inoltre: il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l’Amministratore Delegato di America’s Cup Partnership Marzio Perrelli, il Presidente di ITA – Italian Trade Agency Matteo Zoppas e il Presidente di Veronafiere e di Vinitaly Federico Bricolo.

Per Nave Amerigo Vespucci si tratta della nona visita a New York; la prima nel 1933, quando raggiunse la città al termine della sua prima traversata oceanica dopo aver lasciato Gibilterra, seguita dalla seconda visita che è stata nel dopoguerra nel 1951; le visite più recenti sono state nel 2000 e nel 2017, che confermano il solido legame tra Italia e Stati Uniti.

A partire dal nome stesso della nave, che porta quello di Amerigo Vespucci, il celebre navigatore ed esploratore fiorentino che per primo intuì che le terre scoperte da Cristoforo Colombo facevano parte di un Nuovo Mondo, continente che in suo onore fu chiamato America.

Furono poi sempre gli Stati Uniti a consacrare Nave Amerigo Vespucci come “la nave più bella del mondo” quando, nel 1962, nel Mar Mediterraneo, l’unità portaerei statunitense USS Independence chiese “Chi siete?”, e ricevette in risposta “Nave scuola Amerigo Vespucci, Marina Militare italiana”, ottenendo il celebre saluto: “Siete la nave più bella del mondo”.

Sessant’anni dopo, nel 2022, incrociando al largo la portaerei americana USS George H. W. Bush, il messaggio via radio confermò quella fama: “Siete ancora, dopo 60 anni, la nave più bella del mondo”.

Gli eventi a bordo di Nave Amerigo Vespucci nel corso della tappa newyorkese del Tour Mondiale Vespucci – Campagna in Nord America:

Domenica 5 luglio

– alle ore 15:00, a bordo di Nave Amerigo Vespucci Veronafiere, Vinitaly e Italian Trade Agency (ITA) presenteranno Vinitaly.USA, in un incontro dedicato al ruolo del vino italiano nel rapporto con il mercato nordamericano. L’appuntamento riunirà alcune istituzioni italiane dando spazio al confronto su qualità, cultura produttiva e diversità territoriale del vino, temi centrali della prossima edizione di Vinitaly.USA 2026, un appuntamento di riferimento per chi vuole raccontare e promuovere l’eccellenza del vino italiano oltreoceano;

– alle 18:30 si terrà l’evento ‘Vespucci & America’s Cup: le due icone del mare si incontrano a New York’ alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Salirà a bordo di Nave Amerigo Vespucci il trofeo dell’America’s Cup, considerato il più antico trofeo sportivo internazionale ancora conteso.

Nato a Londra nel 1848 come elegante brocca in argento è divenuto ‘America’s Cup’ dopo la vittoria dello yacht America nel 1851, nella regata di flotta intorno all’Isola di Wight, nel Regno Unito. Il trofeo è oggi una vera icona mondiale della vela, simbolo di oltre 170 anni di sfide tra i grandi yacht club del pianeta, innovazione e passione per il mare.

Per l’America’s Cup salire a bordo di Nave Amerigo Vespucci significa incontrare un altro grande protagonista della storia marittima, in una conversazione ideale tra la nave che forma generazioni di ufficiali e il trofeo che ha messo in competizione le eccellenze veliche di tutto il mondo. Il trofeo arriverà a New York direttamente dalla Nuova Zelanda, il cui team ha vinto l’ultima edizione ed è detentore ufficiale del titolo.

Lunedì 6 luglio

– alle ore 10:00 a bordo si terrà la conferenza della Fondazione Francesca Rava con la partecipazione del Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York l’Ambasciatore Giorgio Marrapodi;

– alle ore 17:00 a bordo nave si terrà l’incontro organizzato dal Comune di Genova dedicato alla presentazione della città a tour operator e stampa specializzata. Interverrà la Sindaca di Genova Silvia Salis.

Martedì 7 luglio

– alle ore 16:00 a bordo avrà luogo il Vertice dei Capi di Polizia delle Nazioni Unite, United Nations Chiefs of Police Summit, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, quale delegato dal Ministero dell’Interno.

Orari di apertura di Nave Amerigo Vespucci al pubblico

Nave Amerigo Vespucci sarà aperta al pubblico per le visite a bordo: domenica 5 e lunedì 6 luglio dalle 12:00 alle 17:30, martedì 7 luglio dalle 12:00 alle 14:30.

Per visitare Nave Amerigo Vespucci a New York è necessario registrarsi secondo le indicazioni presenti sul sito www.tourvespucci.it.

Dopo le celebrazioni newyorkesi Nave Vespucci farà rotta verso Boston dove dall’11 al 16 luglio prenderà parte alla Sail Boston e poi proseguirà per il Canada dove sarà protagonista del Rendez‑vous naval de Québec, prestigioso raduno internazionale di navi ospitato dal porto di Québec City dal 23 al 26 luglio 2026 e a seguire dal 29 luglio al 3 agosto, prima di una nuova attraversata oceanica, farà tappa a Montreal.

Al suo rientro in Italia Nave Amerigo Vespucci farà sosta a Cagliari, a Taranto, a Venezia in occasione della XV edizione del Trans-Regional Seapower Symposium (T-RSS).

L’ultima tappa sarà a Trieste, in occasione della Barcolana, la regata velica più partecipata del mondo con oltre 2000 imbarcazioni che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste, la 58ª edizione si svolgerà domenica 11 ottobre 2026, e dell’arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, la regata più lunga del Mediterraneo, per la prima volta a Trieste.