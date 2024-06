Tour de France, inaugurata mostra ‘Karl Kopinski – Remporter le jaune’

L’esposizione sarà visitabile fino al 21 luglio

Espressioni affaticate, muscoli in tensione di ciclisti sudati al massimo dello sforzo e poi volti vittoriosi con le braccia allargate nell’esultanza quasi a spiccare il volo.

Sono i ciclisti campioni di ieri e di oggi di Karl Kopinski, uno dei maestri dell’illustrazione europea, che abbiamo imparato a conoscere e apprezzare sempre più grazie anche a ‘Lucca Comics & Games’.

I suoi eroi adesso animano le sale di Palazzo Strozzi Sacrati in ‘Karl Kopinski – Remporter le jaune’, una mostra straordinaria che onora il Tour de France.

E soprattutto campeggiano in Piazza Duomo. Sotto la Cupola del Brunelleschi si stagliano infatti undici biglie giganti, dedicate ai campioni del ciclismo, a simboleggiare uno dei giochi più popolari e amati con cui ci divertivamo in spiaggia sognando le tappe del Giro e del Tour.

Trasparenti e colorate, alte fino a sei metri, con la loro energia e i loro colori, queste opere d’arte celebrano questo sport alla maniera di ‘Lucca Comics & Games’.

Il Presidente Eugenio Giani ha detto:

Il Tour de France è un evento straordinario che intendiamo onorare al meglio. E dunque con grande gioia abbiamo allestito questa mostra di Karl Kopinski. Il maestro Kopinski, con le sue forti pennellate e il realismo estremo che usa nell’interpretazione dei suoi personaggi, ci regala gli attimi che sono rimasti impressi indelebilmente nel tempo bloccando il momento esatto, quello magico che racconta la storia. Il ciclismo, ancora più del calcio, è festa popolare. È la gente che si riversa sulle strade per pochi attimi di passaggio della corsa, è l’attesa e poi l’applauso per tutti, a prescindere dal tifo, perché di tutti si rispetta il sudore e la fatica; è l’epica di certe tappe e certe imprese. La mostra di Kopinskj con i suoi eroi vuole esaltare questi momenti e queste emozioni e la considero un modo fantastico per celebrare la partenza del Tour de France da Firenze e dalla Toscana.

La mostra ‘Karl Kopinski – Remporter le jaune’ è stata finanziata grazie al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021/2027 che nel programma toscano vede centrale il tema della mobilità sostenibile, prime fra tutte le ciclovie, da sempre concretamente a supporto dell’ambiente.

Chi è Karl Kopinski

Karl Kopinski è uno dei grandi maestri dell’illustrazione mondiale. Originario di Nottingham, entra presto in contatto con la principale casa editrice di miniature dell’epoca, la Games Workshop, e grandi artisti come i fratelli Perry e il maestro John Blanche.

Si avvicina al mondo del disegno frequentando un corso di belle arti a Sunder – land dopo il quale, armato di penne e inchiostri, torna nella sua città natale. Nel 1997 si riversa nel mondo dell’illustrazione fantasy e inizia a lavorare per il Games Workshop Design Studio occupandosi delle grandi franchise di WarHammer e WarHammer 40.000.

Gli anni trascorsi in studio lo fanno maturare fino a diventare uno dei più riconosciuti e stimati illustratori di generi come il fantasy e lo storico. Dopo gli anni passati nello studio la sua fama è di dominio pubblico e, dalle straordinarie rappresentazioni storiche sino al grande fantasy e fantascienza, l’arte di Kopinski invade il mondo dell’editoria ludica, dal lavoro per case editrici quali Wizards of The Coast e Rackham, sino ai concept per videogiochi della Electronic Arts e della THQ.

Nel 2009 inizia a lavorare su Waterloo, uno dei suoi capolavori: il quadro lo tiene impegnato per due anni e finisce nella prestigiosa collezione d’arte del regista Peter Jackson.

Nel 2012 aiuta a creare l’immagine di Edward Kenway, il protagonista di Black Flag, quarto capitolo della saga di Assassin’s Creed della Ubisoft.

Nel frattempo, parte la stretta collaborazione con CMON, per la quale sviluppa copertine, illustrazioni interne e concept design di personaggi di molte delle produzioni della casa editrice internazionale, tra cui Cthulhu: Death May Die, The Godfather, Narcos, Zombicide: Black Plague, Night of the Living Dead: A Zombicide Game, The Others.

Dopo essere stato ospite nel 2014, torna come ospite d’onore a ‘Lucca Comics & Games 2015’, per cui realizza il manifesto ufficiale con l’iconico viaggiatore alla scoperta dei mondi reali e fantastici che contraddistingue da sempre la manifestazione internazionale.

Grande appassionato di ciclismo e di ritratti, unisce le due passioni per omaggiare i grandi nomi di questa disciplina fatta di sforzo, sudore, fatica e storie di uomini e donne.

La mostra sarà visitabile dal 28 giugno al 21 luglio 2024 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30;

il sabato dalle 10.00 alle 12:30.

Ingresso libero.