Toscani nel mondo 2025, appuntamento a Barga (LU) il 5 settembre

L’evento serve a rinsaldare i legami con i cittadini di origine toscana all’estero e discutere le politiche regionali per l’emigrazione
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
La Toscana torna a dialogare con le sue comunità nel mondo.
Venerdì 5 settembre, il Teatro dei Differenti di Barga (LU) ospiterà la ‘Giornata dei Toscani nel mondo’, l’evento annuale promosso dalla Regione per rinsaldare i legami con i cittadini di origine toscana all’estero e discutere le politiche regionali per l’emigrazione.
La giornata si articolerà in diverse sessioni di lavoro a partire dalle 9:30 con i saluti del Sindaco di Barga e l’intervento del Presidente della Regione.