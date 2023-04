Toscana, Torre rimane alla guida della Fondazione Monasterio

Giani gli ha rinnovato l’incarico

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Conferma per Marco Torre alla guida della Fondazione Monasterio, eccellenza toscana per la cura della cardiopatie, comprese quelle congenite, ma anche nel campo della ricerca: un ente costituito da CNR e Regione con due sedi di attività, una a Pisa, presso il CNR per l’appunto, e l’altra a Massa, all’Ospedale Pasquinucci.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha rinnovato infatti l’incarico al giovane professionista, 45 anni, massese, che da marzo 2020, allora fu nominato dal presidente Rossi, è Direttore generale della fondazione dove già prima, dal 2013, è stato Direttore amministrativo.

Giani ne ha dato annuncio a margine di un’altra conferenza stampa sanitaria, oggi 18 aprile in programma a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza del Duomo a Firenze. Con lui c’era anche Marco Torre.

Dice Giani: