Toscana settentrionale, allerta meteo gialla 3 febbraio 2026

Rischio idraulico e idrogeologico, mare molto mosso

Domani, martedì 3 febbraio, allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico su tutta la Toscana settentrionale.

A diffonderla la Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale, che ha inviato un avviso di criticità valido per tutta la giornata.

In particolare saranno interessati da rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore il Valdarno inferiore, la costa a nord della foce dell’Arno, la Lunigiana, la Garfagnana, la Versilia, l’area lucchese, la Valle del Serchio e quella del Reno, mentre nelle valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese l’attenzione è focalizzata soprattutto sul rischio idraulico del reticolo principale.

Dalla sera di oggi, lunedì 2 febbraio, sono attese precipitazioni sulle zone di nord ovest, che nel corso della notte si estenderanno prima verso le zone settentrionali e, successivamente, al resto della regione.

L’intensità maggiore è attesa in Lunigiana, Garfagnana, Valle del Serchio e Valle del Reno.

Previsti anche occasionali temporali e vento, con raffiche di Scirocco che nell’Arcipelago e sottovento all’Appennino potranno arrivare a 60 – 80 km/h. Mare molto mosso.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.