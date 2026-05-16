Toscana scrive primo programma su dipendenze: 3 incontri sul territorio

Monni: ‘Serve un approccio integrato, capace di tenere insieme sanità, sociale ed educazione’
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
La sussidiarietà. Il valore aggiunto che arriva dalla rete di associazioni, cooperative, terzo settore, volontari e famiglie.
Il ruolo centrale del pubblico, che non si limiti però ad affidare servizi ma coprogetti e coprogrammi. Prevenzione, cura, presa in carico, accompagnamento e inclusione sociale: tutto insieme.
Per affrontare il fenomeno delle dipendenze la Regione vuole costruire un patto con i cittadini.
L’Assessore alla sanità e alle politiche sociali della Toscana, Monia Monni, riassume:
Un patto che dice con chiarezza che una comunità è più forte quando si prende cura delle persone più fragili, quando costruisce percorsi che restituiscono autonomia e dignità, quando non lascia nessuno indietro.
Per scrivere il programma per il prossimo triennio, quello dal 2026 al 2028, e mettere a punto azioni concrete e risorse, la Regione ha così deciso di ascoltare e confrontarsi con i territori.
Lo farà in tre incontri di area vasta: il primo c’è già stato a Firenze, il secondo e terzo, 27 maggio e 17 giugno, si svolgeranno a Siena e a Livorno e sarà un modo per raccogliere istanze, rilevare criticità che stanno emergendo e fissare priorità in modo condiviso.
Un percorso che richiede tempo e disponibilità a innovare, sperimentare e mettere a valore le esperienze migliori, agendo in modo multidisciplinare e integrato, guardando alle specificità di ogni realtà ma evitando una frammentazione degli interventi.
L’Assessore Monni spiega:
Si tratta di un passaggio importante, perché ci chiama a definire come vogliamo affrontare fenomeni che stanno cambiando rapidamente e che incidono in profondità sulla vita delle persone e delle comunità.
Questo percorso tiene insieme una dimensione tecnica e una dimensione politica, nel senso più concreto del termine: organizzare le risposte pubbliche, orientare le risorse, costruire un sistema capace di accompagnare le persone nei momenti di maggiore fragilità.
Il mondo di oggi non è più quello di ieri: accanto alle dipendenze legate all’uso di sostanze, vecchie e nuove, sono cresciute le dipendenze comportamentali, il gioco di azzardo, le forme di isolamento legate all’uso delle tecnologie.
Per la Regione la dipendenza va riconosciuta per ciò che è: una condizione complessa che riguarda la salute della persona nella sua interezza, che incide sulla libertà, modifica i comportamenti e riduce la capacità di autodeterminazione.
Monni si sofferma:
Parlare di dipendenze significa parlare anche di relazioni, di contesto sociale, di educazione, di opportunità.
Per questo serve un approccio integrato, capace di tenere insieme sanità, sociale ed educazione, e di costruire percorsi continui, non frammentati, che accompagnano davvero le persone.
È questa la bussola che la Giunta regionale ha scelto per scrivere il programma per i prossimi tre anni. Il lavoro non parte da zero.
Monni ricorda:
La Toscana ha una tradizione forte su questi temi e può contare su un sistema sanitario e sociale capace di prendersi carico delle persone.
La forza del nostro territorio sta anche nella rete diffusa di associazioni, cooperative, enti del terzo settore, volontari e famiglie che ogni giorno opera accanto ai servizi pubblici, che spesso intercetta le situazioni prima ancora che arrivino ai servizi e che rappresenta una presenza fondamentale.
Questo patrimonio, pubblico e privato, va rafforzato e aggiornato, rendendolo sempre più capace di leggere i cambiamenti in atto.
Come? Coprogrammando e coprogettando insieme, rafforzando anche la prevenzione a scuola, nei luoghi di aggregazione e nelle comunità.