Toscana, rischio idrogeologico, temporali, neve e ghiaccio

Mari molto mossi o localmente agitati a largo

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Sala Operativa Unificata della Protezione Civile ha diramato un nuova allerta meteo fino alle 24:00 di domani, 11 dicembre, con codice giallo per rischio idrogeologico, temporali, neve e ghiaccio.

Nel pomeriggio e nella serata di oggi, sabato, si attendono residue precipitazioni sparse, occasionalmente temporalesche, sulle zone interne, in temporanea cessazione in serata, con cumulati medi non significativi, massimi fino a 10 – 15 mm sulle zone più interne.

Domenica 11 dicembre, nella notte e al mattino sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili e frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione.

Dal pomeriggio tendenza al miglioramento con fenomeni che risulteranno isolati e occasionali fino a cessare in serata.

I venti domenica saranno di Maestrale o di Ponente con possibili raffiche fino a 80 – 90 chilometri orari in arcipelago e fino a 60-70 lungo la costa centrale. Mari molto mossi o localmente agitati a largo.

Domenica previste deboli nevicate sui settori appenninici e occasionalmente sul Pratomagno con quota neve in calo dal pomeriggio fino a 700-800 metri o localmente fino a 500 metri, alto Mugello. Nel corso della serata di domenica temperature inferiori a zero sulle zone appenniniche con possibile formazione di ghiaccio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.