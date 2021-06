Toscana, risarcimento danni da fauna selvatica in riserve naturali

Siglata la convenzione fra Regione Toscana e i 14 Ambiti territoriali di caccia

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Parte la procedura per il risarcimento dei danni causati dai cinghiali all’interno delle riserve naturali regionali. Le domande potranno essere inoltrate direttamente agli Ambiti territoriali di caccia, ATC, come già accade nel territorio fuori riserva, tramite la compilazione di un apposito modulo approvato dalla Giunta regionale.

È infatti appena stata firmata la convenzione tra Regione Toscana e i 14 ATC per lo svolgimento da parte degli Ambiti territoriali di caccia delle attività per l’accertamento e la determinazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni all’interno delle riserve naturali regionali.

Spiega l’Assessore all’ambiente Monia Monni:

La concreta applicazione della L.r.49/2000 permette di colmare un vuoto che creava una disomogeneità tra il territorio agricolo fuori riserva e quello presente all’interno delle riserve regionali e, lo stanziamento di specifiche risorse regionali è stato possibile proprio grazie alla presenza di un territorio con particolari vincoli di tutela ambientale che lavoreremo perché possano rappresentare non tanto un limite per le aziende agricole ma un fattore di qualità in un mercato sempre più globalizzato.

La firma della convenzione, come spiegato anche dall’Assessore Monni, conclude così il percorso previsto dalla legge regionale 49 del 2000 che ha stabilito che a decorrere dal 2021 per l’accertamento dei danni e la determinazione degli indennizzi nonché per l’assegnazione e la determinazione dei contributi per le azioni di prevenzione dei danni all’interno delle riserve regionali, la Regione si avvale degli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC.

Monni ha poi voluto sottolineare la propria soddisfazione per il percorso che si è instaurato con le ATC.

Conclude Monni:

Ringrazio tutti presidenti delle ATC coinvolte nella convenzione, ed in particolare il presidente dell’ATC Siena Nord Roberto Vivarelli, che, con la sua attività di coordinamento, tanto si è adoperato perché potessimo raggiungere questo risultato.

Quest’anno le ATC procederanno alla pubblicazione di un apposito bando per la determinazione e l’erogazione dei contributi agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve naturali.

Le risorse economiche necessarie sono garantite dalla Regione con fondi a carico del bilancio regionale

In base all’accordo le parti condividono l’obiettivo comune di contribuire allo sviluppo economico e sociale delle riserve naturali e del territorio in cui le stesse sono inserite favorendo il sostegno e la valorizzazione delle attività agricole svolte al loro interno, in coerenza con le finalità di ciascuna area protetta e nel rispetto della normativa