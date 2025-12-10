Toscana, quasi 5 mln per piccole infrastrutture

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Quattro provvedimenti per il potenziamento o il restauro di infrastrutture piccole ma essenziali per la vita delle comunità locali.

A finanziarli, con un totale di circa 5 milioni di euro, la Giunta regionale toscana che nella sua ultima seduta, su proposta dell’Assessore regionale ad infrastrutture e trasporti Filippo Boni, ha disposto contributi straordinari per la realizzazione o il recupero di parcheggi ed immobili a uso pubblico.

L’Assessore Boni ha detto:

Come Giunta abbiamo scelto di rimettere ancora una volta al centro ciò che davvero conta, cioè la dignità dei territori più lontani dai centri urbani di grandi dimensioni e la forza delle comunità che li abitano.

Abbiamo approvato interventi che parlano di ricostruzione, di rinascita e di un’idea di Toscana diffusa che non lascia indietro nessuno. Vogliamo costruire una Toscana che non sia solo più efficiente, ma più umana. Una Toscana che tende la mano alle fragilità dei suoi paesi e delle sue città.