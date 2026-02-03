Toscana, proroga allerta gialla: rischio idraulico e idrogeologico

Le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale

Prolungato per tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio, l’allerta meteo di codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione Civile regionale ed attualmente in corso.

La criticità prevista, che oggi martedì 3 febbraio, riguardava soprattutto la Toscana settentrionale, nella giornata di domani si estenderà anche verso sud, interessando soprattutto le aree più occidentali della Regione.

In particolare l’allerta di codice giallo per rischio idraulico del reticolo maggiore interesserà non solo le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, ma anche il Valdarno inferiore, la Valdelsa e la Valdera, la Maremma e la costa e l’entroterra livornese, le valli del Fiora, dell’Albegna e la costa grossetana, oltre alla valle dell’Ombrone grossetano.

Parallelamente è esteso a tutta la giornata del 4 febbraio l’allerta di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per la zone della foce dell’Arno, il Valdarno inferiore, le Valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Lunigiana, la Garfagnana, la Valle del Serchio, l’area lucchese, la Versilia e la Valle del Reno.

Il rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore interesserà anche le isole dell’Arcipelago toscano, la Valdelsa e la Valdera, l’entroterra e la costa livornese, le Valli del Fiora, dell’Albegna, dell’Ombrone grossetano e la costa grossetana.

Le precipitazioni in transito sul centro-nord Italia si attenueranno tra il pomeriggio e la sera di oggi, ma domani un’altra perturbazione determinerà ancora abbondanti piogge sulla Toscana, in particolare sulle zone più occidentali.

Le piogge, diffuse e più abbondanti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale, con intensità oraria fino a circa 20 mm/1h nei rovesci più intensi.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.