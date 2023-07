Toscana Pride, il ritrovo è in via Machiavelli a Firenze

Appuntamento l’8 luglio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

A sette anni di distanza dal primo corteo svolto a Firenze, il Toscana Pride torna quest’oggi, sabato 8 luglio, nel capoluogo toscano.

Contrariamente a quanto già comunicato, tuttavia, il punto di ritrovo oggi pomeriggio, ore 16:30, sarà in viale Machiavelli e non al Giardino delle Scuderie Reali, con partenza prevista attorno alle 17:30 dal Piazzale di Porta Romana.

Il percorso, dopo il ritrovo sul viale Machiavelli e la partenza da Porta Romana, prevede il passaggio da via Romana, via Maggio, Lungarno Guicciardini, Ponte alla Carraia, Lungrarno Vespucci, via di Melegnano, Borgo Ognissanti, via Il Prato, viale Fratelli Rosselli, piazza Vittorio Veneto per terminare al Parco Vittorio Veneto dove si terrà l’evento finale con interventi e presenze di artisti.

Al corteo, le realtà che saranno presenti con mezzi sono undici: Famiglie Arcobaleno, Arcigay Firenze, Ireos, Arcigay Livorno, Arcigay Arezzo, Agedo, Coming Out con Arcigay Prato Pistoia, The Shade, Mamamia, Love My Way e The Social Hub.