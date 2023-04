Toscana, presentazione nuovo bando per le competenze digitali

Conferenza stampa l’11 aprile al Teatro della Compagnia di Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Al via il nuovo bando per lo sviluppo delle competenze digitali. Martedì 11 aprile sarà presentato il bando per l’attivazione di 169 centri di facilitazione digitale diffusi sull’intero territorio regionale.

Il nuovo bando, finanziato con i fondi PNRR stanziati dal Dipartimento per la trasformazione digitale, sarà illustrato agli enti locali al Teatro della Compagnia di Firenze, dalle ore 10:00 ore 13:00.

Saranno presenti il Presidente delle Regione Toscana Eugenio Giani e l’Assessore regionale alle infrastrutture digitali e semplificazione Stefano Ciuoffo.

Previsto un briefing con la stampa alle ore 10:30.