Toscana, presentazione nuova intesa per rafforzare servizi per impiego

Conferenza stampa di presentazione il 28 settembre a Palazzo Strozzi Sacrati

A tre anni dalla prima intesa, Regione, ARTI, Agenzia regionale Toscana per l’impiego, e organizzazioni sindacali rinnovano il protocollo per il rafforzamento del ‘modello toscano’ dei servizi per l’impiego.

Un aggiornamento per proseguire il percorso di partecipazione e confronto con le rappresentanze di lavoratrici e lavoratori sull’attuazione del ‘Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro’, del Programma GOL e del Nuovo Patto per il Lavoro della Toscana.

Il documento sarà sottoscritto giovedì prossimo 28 settembre nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Giunta regionale toscana in piazza Duomo 10 a Firenze, al termine di una conferenza stampa in programma alle 12:30.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini, la Direttrice della Direzione regionale Istruzione, formazione, ricerca e lavoro Francesca Giovani, la Direttrice di ARTI Simonetta Cannoni, i Segretari generali di CGIL, CISL, UIL della Toscana assieme alle rappresentanze delle rispettive organizzazioni della Funzione pubblica.