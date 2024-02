Toscana presenta 2 interventi per welfare aziendale femminile

Conferenza stampa il 12 febbraio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

La Toscana sostiene il welfare aziendale per la conciliazione vita – lavoro come leva per promuovere parità di genere e occupazione femminile.

Per questo, ha elaborato due azioni coordinate rivolte alle imprese che verranno presentate nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Firenze, lunedì prossimo 12 febbraio alle 12:15.

Alla conferenza stampa parteciperanno il Presidente Eugenio Giani, l’Assessore al lavoro, formazione e pari opportunità Alessandra Nardini e Laura Simoncini, Segretaria di Confartigianato Imprese Toscana, capofila del progetto Vita Lavoro Toscana, realizzato insieme a CNA Toscana, Confindustria Toscana, Confcommercio Toscana, Confcooperative Toscana, AGCI Toscana, Confederazione Italiani Agricoltori Toscana e CGIL Toscana.