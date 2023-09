Toscana, più risorse per salvaguardia fauna selvatica in difficoltà

Sarà rafforzato il servizio di soccorso per gli animali a rischio di estinzione

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Mantenendo l’impegno per la salvaguardia della fauna selvatica in difficoltà, la Regione ha aumentato con ulteriori 25mila euro le risorse a disposizione del servizio regionale di soccorso fauna che attualmente è gestito dalla ASL Toscana Centro.

Il servizio consiste nel soccorso della fauna selvatica ferita e in difficoltà e si attiva in base a priorità, privilegiando le specie selvatiche a rischio, come rapaci e specie autoctone, contattando gli organi di vigilanza locale. Saranno questi ultimi ad attivare il servizio.

Caso a sé, i cinghiali per i quali, essendo in corso l’emergenza legata alla peste suina africana, sono previsti speciali protocolli.

Spiega Saccardi: