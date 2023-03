Toscana, più che triplicate risorse per acquisto animali riproduttori

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Iniezione di risorse a disposizione degli allevatori per migliorare il patrimonio zootecnico toscano.

Una dotazione di 200 mila euro si è infatti aggiunta ai 60 mila euro già stanziati nel febbraio scorso per il bando, relativo all’anno 2022, che prevede il sostegno all’acquisto di animali riproduttori maschi e femmine delle specie e delle razze iscritte ai rispettivi libri genealogici, soprattutto quelli delle razze autoctone toscane.

Una decisione approvata con delibera di Giunta su proposta della Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi, in considerazione delle tante richieste presentate sul bando che si è chiuso alla fine dell’anno scorso e al quale si cerca di dare la stessa risposta fornita nel 2021, in cui si era esaurita la graduatoria sostenendo tutti gli allevatori.

Ha spiegato Saccardi:

Abbiamo ritenuto opportuno incrementare il fabbisogno finanziario perché fosse possibile, con le risorse destinate alla copertura dell’intervento, venire incontro a tutte le istanze presentate che risulteranno ammissibili al termine dell’istruttoria.

Nel 2021 abbiamo infatti esaurito la graduatoria rispondendo a tutti i nostri allevatori che continuano però a dover affrontare un periodo in cui si sommano varie criticità cui far fronte, dalla peste suina al caro bollette alle minacce al made in Italy.

Con questo intervento abbiamo potuto concentrarci sul miglioramento del potenziale genetico dei nostri allevamenti, un’azione che rappresenta comunque un investimento per il futuro e per le sfide che esso ci pone, sia in termini di sostenibilità che di resilienza ai cambiamenti climatici.