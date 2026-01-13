Toscana, Piano Transizione 5.0 e produzione energia da fonti rinnovabili

Barontini incontra ANCI Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Primo incontro questa mattina fra l’Assessore regionale all’Ambiente David Barontini e Susanna Cenni, Sindaco di Poggibonsi e Presidente di ANCI Toscana, al quale hanno partecipato il Direttore Simone Gheri e la delegata ANCI regionale alle politiche ambientali e Vicesindaco di Firenze Paola Galgani.

Al centro dell’incontro il comune impegno sul tema delle aree idonee, anche alla luce delle annunciate imminenti novità legislative nazionali in materia, all’attuazione del Piano Transizione 5.0, che si inserisce nell’ambito della più ampia strategia sviluppata a livello nazionale finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al tema della produzione di energia da fonti rinnovabili e all’importanza della collaborazione istituzionale fra Regione e Comuni toscani, in particolar modo sulle tematiche ambientali.

L’Assessore David Barontini ha spiegato: