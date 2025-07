Toscana, oltre 6000 professionisti formati su uso nuovo FSE

Partito in Toscana il corso organizzato da ESTAR, ente di supporto tecnico della Regione

Medici, infermieri, professionisti sanitari e socio-sanitari, personale amministrativo, tecnico e di accoglienza, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e studenti delle scuole di specializzazione stanno studiando le potenzialità offerte dal nuovo fascicolo sanitario elettronico, uno strumento utile e flessibile capace di raccogliere on line l’intera storia clinica di un paziente.

Da poco più di un mese è partita infatti la formazione a distanza, finanziata con i fondi del PNRR, il piano nazionale di ripresa e resilienza, ed organizzata da ESTAR, ente di supporto tecnico della Regione tramite Formas.

L’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, commenta:

Siamo la prima regione in Italia per numero di servizi digitali attivati sul fascicolo sanitario elettronico, che è a tutti gli effetti una piattaforma integrata per migliorare la relazione tra cittadino e sistema sanitario. Grazie alle risorse del PNRR stiamo accompagnando l’implementazione di questo strumento con un grande investimento sulla formazione, per valorizzare i nostri professionisti e accrescere le loro competenze.

Sono già oltre seimilaseicento i professionisti che hanno completato il percorso formativo a distanza di quattro ore. Il corso on demand è suddiviso in otto moduli da trenta minuti ciascuno, progettati per un apprendimento rapido e diretto, differenziato per i diversi profili professionali.

Oltre alla formazione a distanza è prevista la formazione in affiancamento per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e personale di accoglienza, la formazione residenziale per i facilitatori e figure apicali.

Alla formazione si affiancherà una campagna di comunicazione per promuovere l’utilizzo del fascicolo. L’intero programma è costruito insieme alle aziende sanitarie e calibrato sui reali bisogni formativi.