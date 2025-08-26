Toscana, nuove risorse per difesa suolo provincia di Lucca

Le risorse saranno destinate a interventi contro il dissesto secondo criteri di priorità

La Giunta regionale, con la delibera approvata l’11 agosto, ha rimodulato le risorse destinate ai progetti infrastrutturali dei Comuni, orientando, per l’intero territorio toscano, oltre 6,8 milioni di euro a interventi di protezione dal rischio frane e dissesto idrogeologico.

Continua così l’impegno della Regione Toscana per la difesa del suolo, un lavoro costante che guarda alla riduzione del rischio per i territori e le comunità.

Sono comunque salvaguardati i progetti di riconversione energetica presentati dai Comuni delle Aree interne risultati ammissibili o ammissibili con riserva.

È inoltre previsto un meccanismo di riparto di “secondo livello” per riassegnare eventuali economie qualora, entro il 22 settembre 2025, alcune domande risultassero non ammissibili dopo le verifiche di dettaglio.

Le risorse saranno destinate a interventi contro il dissesto secondo criteri di priorità, procedendo con un’opera alla volta per ciascuna area interna.

In caso di scelta tra più progetti, avrà la precedenza quello con l’indicatore di risultato più alto, ovvero capace di garantire maggiori benefici in termini di prevenzione e riduzione del rischio.

Nelle parole del Presidente Eugenio Giani:

Continua l’impegno della Regione nell’opera di messa in sicurezza dei territori con risorse destinate a interventi di manutenzione e prevenzione in tutta la Regione. Parliamo di opere destinate ad assicurare costante attenzione verso la cura del nostro patrimonio ambientale e territoriale e verso i comuni toscani che possono così intraprendere i lavori necessari alla tutela delle loro comunità.

Nel dettaglio, nella provincia di Lucca la Regione prevede, fra gli altri, interventi a Fabbriche di Vergemoli per i lavori di sistemazione del versante in località Bicocca, mentre interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e sistemazione movimento franoso nella frazione di Partigliano riguardano il comune di Borgo a Mozzano.

Nel Comune di Castiglione di Garfagnana sono invece previsti interventi di sistemazioni murarie ed a Pescaglia la realizzazione di un intervento per il contenimento del versante lungo la strada comunale San Martina in Freddana, in località Fondo Fiano.

Lavori di riduzione del rischio relativo al movimento franoso compreso tra le frazioni di Carpinelli, Albiano e Sermezzana interessano invece il comune di Minucciano.

A Bagni di Lucca i lavori interessano la messa in sicurezza da rischio idrogeologico del territorio comunale nelle località di Palmaia e nella zona di Controneria e diversi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico lungo via Debbio nella frazione di Fornoli.

Opere di consolidamento a valle del parcheggio della frazione di Verni e opere di sistemazione e ripristino in località Case all’Aia sono invece previste nel comune di Gallicano.

A Coreglia Antelminelli i lavori causati dalla movimentazione di materiale lapideo interessano il versante in località San Michele, mentre nel comune di Piazza al Serchio gli interventi riguardano la sistemazione idrogeologica della frana nella frazione di Sant’Anastasio.

A Barga arrivano risorse per la sistemazione della strada comunale in località San Bernardino e di via del Solco. Le bonifiche dei movimenti franosi presenti in località Le Coste e in via della Fontana, in località Cerretoli, interessano invece il comune di Castelnuovo Garfagnana.

Previsti invece lavori di messa in sicurezza del centro abitato di Dalli nel comune di Sillano Giuncugnano.

A Camporgiano gli interventi riguardano la frazione di Roccalberti, mentre a Molazzana sono previsti lavori lungo la strada comunale Montaltissimo – Monteperpoli.

Nuove risorse dalla Regione anche per la sistemazione del movimento franoso a valle del parcheggio e dell’accesso all’abitato di Lupinaia nel Comune di Fosciandora.

