Toscana modello in Europa per gestione efficace risorse sviluppo rurale

Programmazione efficace, investimenti mirati e risultati concreti: l’Europa elogia la Regione per la piena attuazione del Programma di Sviluppo Rurale

La Toscana si conferma tra le regioni europee più virtuose nella gestione dei fondi destinati allo sviluppo rurale.

È quanto emerso in occasione dell’ultimo Comitato di Sorveglianza del Programma di sviluppo rurale, PSR, 2014/2022 della Toscana, cofinanziato dal FEASR, che si è svolto a Firenze nelle giornate del 14 e 15 ottobre, dove sono stati presentati i risultati raggiunti, alla presenza dei rappresentanti della Commissione europea e dei Ministeri coinvolti.

Con oltre 1 miliardo e 291 milioni di euro investiti attraverso il PSR 2014-2022, la Regione ha saputo programmare e gestire in modo efficace tutte le risorse, sostenendo migliaia di imprese agricole, agroalimentari e forestali in un percorso di crescita, innovazione e sostenibilità.

Un risultato che ha portato anche ai complimenti dei rappresentanti della Commissione europea, per la qualità della programmazione e la capacità di spesa dimostrata.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha sottolineato:

La Toscana ha saputo coniugare visione, concretezza e capacità amministrativa investendo su un futuro rurale sostenibile e competitivo, senza lasciare indietro nessuno.

La Vicepresidente e Assessore regionale all’agricoltura Stefania Saccardi ha detto:

Grazie al lavoro di squadra di tutti i settori della Direzione regionale ‘Agricoltura e sviluppo rurale’ e con ARTEA e grazie a una gestione attenta delle risorse, la Regione si avvia dunque a chiudere con successo la programmazione e il pieno utilizzo delle risorse, entro il 31 dicembre 2025.

Agricoltura biologica, giovani, benessere animale e montagna: i pilastri della strategia toscana

Tra le priorità del PSR toscano figurano temi chiave come biologico, benessere animale, ricambio generazionale e sostegno ai territori svantaggiati.

Oggi il 34% della superficie agricola utilizzata in Toscana è dedicata al biologico, un risultato record anche a livello nazionale, raggiunto grazie a 300 milioni di euro stanziati con la misura 11 sulla coltivazione bio.

La Toscana è stata inoltre prima Regione in Italia ad attivare la Misura sul benessere animale, con oltre 28 milioni di euro destinati a più di 2.000 allevamenti che adottano pratiche superiori agli standard minimi di legge.

Il ricambio generazionale è stato un altro asse strategico: circa 1000 giovani agricoltori hanno avviato nuove imprese con 117 milioni di euro di contributi, ai quali si aggiungono 31 milioni di euro destinati a 397 nuovi insediamenti nel bando 2024. Importante anche il ruolo del metodo LEADER e dei GAL toscani, che hanno garantito il sostegno alle aree rurali, montane e più periferiche, rafforzando la coesione territoriale e l’identità agricola della Toscana diffusa.

Verso il futuro: una nuova agricoltura toscana, innovativa e sostenibile

Con la programmazione 2023-2027 ormai a pieno regime, la Toscana guarda già oltre, verso una PAC, Politica agricola comunitaria, più moderna e inclusiva, capace di valorizzare le PMI agricole e di promuovere innovazione, tecnologia e agricoltura di precisione.

La Regione si impegna a sostenere le imprese nel cogliere le opportunità del nuovo ciclo di investimenti, rafforzando la cooperazione, la formazione e la digitalizzazione, con l’obiettivo di un’agricoltura sempre più verde, competitiva e attenta alle persone.

La Vicepresidente Saccardi ha aggiunto:

Abbiamo dimostrato che una buona programmazione può fare la differenza. La Toscana ha speso bene, con visione e responsabilità, e oggi è riconosciuta in Europa come un modello di efficacia e trasparenza nella gestione dei fondi europei per lo sviluppo rurale.

Il Comitato di Sorveglianza ha dedicato la seconda giornata alle Buone Prassi e una delegazione della Commissione Europea, del MASAF e del MEF ha visitato i progetti cofinanziati dal PSR FEASR 2014/2022.

A Pistoia, si è fatto tappa alla Società Agricola Giorgio Tesi Vivai, dove è stato presentato il progetto integrato di filiera ‘Flor.Te.Ma – Dal vaso alla pianta’, esempio di innovazione, digitalizzazione e sostenibilità nel settore florovivaistico toscano.

A Borgo a Mozzano (LU) si sono viste due iniziative del GAL MontagnAppennino: il progetto integrato territoriale ‘La Quadratura del Serchio’, dedicato alla riqualificazione e valorizzazione del borgo, e il progetto di comunità ‘CaSVi – Cammini di Sviluppo’, volto a promuovere il turismo lento e la cooperazione locale.

Un’occasione per mostrare i risultati concreti e le buone pratiche nate grazie ai fondi europei destinati allo sviluppo rurale della Toscana.