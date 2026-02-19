Toscana Lavoro in tour: prima tappa a Prato per inaugurare rinnovo CPI

Appuntamento il 20 febbraio in via Pistoiese 558/e

Al via Toscana Lavoro in tour. È la nuova iniziativa itinerante in tutte le province toscane con cui l’Assessorato al lavoro e alla formazione punta a far conoscere sempre di più e valorizzare servizi e opportunità per l’occupazione erogati a cittadini e imprese dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego e dalla sua rete territoriale di oltre 50 CPI e circa 30 sportelli territoriali.

La denominazione del tour prende ispirazione dalla piattaforma web di ARTI dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Ogni tappa del ‘viaggio’ si svolgerà secondo un format standard suddiviso in due momenti: un confronto con amministratori locali, organizzazioni datoriali e sindacali, a cui seguirà un appuntamento con la stampa per fare il punto sul mercato del lavoro locale e/o presentare novità dei servizi per l’impiego nel territorio.

Prima tappa in programma domani, venerdì 20 febbraio, a Prato, dove da poco sono terminati i lavori di riqualificazione dei locali del Centro per l’impiego di via Pistoiese 558/e ed è stata rinnovata la dotazione tecnologica a disposizione degli operatori.

Alle 10:30, il confronto dedicato alla ‘Presentazione dei servizi dei Centri per l’Impiego e delle misure di politica attiva per favorire l’inserimento lavorativo’ con i saluti istituzionali del Presidente Eugenio Giani e l’intervento dell’Assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. Parteciperanno, inoltre, la Direttrice di Arti Simonetta Cannoni e la Dirigente dei servizi per l’impiego per l’area di Firenze e Prato Monica Becattelli.

Alle 12:00, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà tagliato il nastro per salutare la conclusione delle opere di riqualificazione della struttura.