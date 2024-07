Toscana, istituiti Dipartimenti interaziendali medicina di laboratorio

Dovranno essere costituiti dalle ASL entro la fine di settembre

Nascono i Dipartimenti interaziendali della medicina di laboratorio: uno per ciascuna delle tre grandi ASL della Toscana.

Ad istituirli è una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e l’obiettivo è quello di lavorare su sinergie e economie di scala per abbattere i costi ed offrire migliori servizi ai cittadini.

Tra le funzioni dei neonati dipartimenti c’è, infatti, l’individuazione di strategie comuni, con l’idea ad esempio di concentrare gli esami meno numerosi su un’unica struttura, ma anche una formazione ad hoc per migliorare l’appropriatezza nella prescrizione diagnostica e poi ancora la definizione di nuovi modelli per gli ospedali di piccole dimensioni e il fare squadra, nella formazione integrata, per il coinvolgimento dell’assistenza territoriale.

I Dipartimenti interaziendali dovranno essere costituiti entro il 30 settembre 2024.