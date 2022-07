Toscana in bicicletta, presentazione della guida

Appuntamento il 19 luglio a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Una guida dedicata alla scoperta della Toscana in bicicletta. Il volume, già in edicola dallo scorso 27 giugno e realizzato da Repubblica, sarà presentato oggi pomeriggio, martedì 19 luglio, alle 15:30 in Sala Pegaso, a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, in piazza Duomo 10.

All’incontro, insieme al Presidente Eugenio Giani, interverranno Giuseppe Cerasa, Direttore delle Guide di Repubblica, Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo su strada e commentatore sportivo e Giancarlo Brocci, ideatore dell’Eroica.