Toscana, in 2 giorni un migliaio di vaccinazioni contro Papilloma virus

Giani e Bezzini: ‘Così si riduce il rischio di contrarre un tumore. La prevenzione prosegue presso pediatri e centri vaccinali’

Un migliaio di ragazze e ragazzi hanno approfittato dell’Open day della scorsa settimana, il 24 e 25 novembre, per vaccinarsi contro il papilloma virus.

Sottolinea il Presidente della Toscana Eugenio Giani:

Prevenire è utile. Lo è per la salute dei singoli ma anche per il sistema sanitario nel suo complesso. I vaccini sono da questo punto di vista uno strumento importante.

Aggiunge l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini:

Abbiamo offerto un’opportunità in più a chi ancora non si era vaccinato. Ringraziamo i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale e le Asl per l’impegno profuso. Chi volesse vaccinarsi può comunque ancora farlo, rivolgendosi ai centri vaccinali oppure al proprio pediatra o medico di famiglia. L’impegno sul fronte della prevenzione è un’azione attiva tutto l’anno.

Il vaccino è offerto gratuitamente alle ragazze dagli undici anni in su e ai ragazzi della stessa età, quelli almeno nati dal 2006 in poi, con possibilità di anticipo per entrambi già a partire dai nove anni: lo si può fare gratuitamente fino a ventisei anni per le ragazze – l’ultima chiamata è in occasione dell’avvio dello screening per il tumore alla cervice – e fino a diciotto anni per i ragazzi.

Vaccinarsi riduce il rischio di contrarre un tumore al collo dell’utero per le donne e delle mucose genitali nei maschi, oltre a prevenire lesioni precancerose orofaringee.

Grazie ad una buona copertura vaccinale i tumori della cervice, che causano in Italia ancora oltre mille decessi l’anno, potrebbero diventare rarissimi.

Il vaccino in uso è sicuro e protegge contro nove tipi di papilloma con un’efficacia del 90 – 95%. Si calcola che il 75 per cento delle persone entrino in contatto con il virus HPV almeno una volta nella vita.

L’infezione registra il picco più alto nelle donne giovani, attorno ai venticinque anni di età, e un secondo picco verso i quarantacinque. Negli uomini la percentuale è costante nel corso della vita.

La vaccinazione è efficace soprattutto se effettuata prima dell’inizio dell’attività sessuale. La Toscana già oggi ha coperture vaccinali superiori alla media nazionale, ma l’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente.