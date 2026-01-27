Toscana, Giani: Il Treno della Memoria ripartirà il 23 marzo 2026

L’annuncio del Presidente durante la seduta solenne del Consiglio regionale al Memoriale delle deportazioni di Firenze

Il treno della Memoria ripartirà il 23 marzo.

Lo ha annunciato il Presidente Eugenio Giani durante il discorso che ha concluso la seduta solenne del Consiglio regionale convocata oggi al Memoriale delle deportazioni di Firenze in occasione del Giorno della Memoria, a 81 anni dalla liberazione di Auschwitz.

Giani ha affermato:

Sarà un’esperienza che si inserisce in un calendario di eventi messo in moto da associazioni, istituzioni e scuole, che rappresentano il segno di una sensibilità e di partecipazione attiva in Toscana sul fronte della testimonianza di ciò che è stato e che ci deve rendere soddisfatti.

L’organizzazione del Treno verrà seguita dall’Assessore alla Cultura della Memoria Alessandra Nardini, ha spiegato il presidente ricordando che la Toscana è stata la Regione apripista nel nostro Paese a realizzare un convoglio di studentesse e studenti verso ad Auschwitz-Birkenau per non dimenticare la Shoah e le persecuzioni e deportazioni nazifasciste contro oppositori politici, Rom e Sinti, testimoni di Geova, comunità LGBTQIA+, persone con disabilità fisica o psichica, internati militari italiani.

Il Presidente ha proseguito:

Di fronte a una situazione in cui i testimoni diretti dell’orrore nazifascista sono sempre meno, tocca a noi dare forza alla Memoria e trasmettere alle nuove generazioni il senso di tirarsi fuori finché siamo in tempo da ideologie distruttive.

Un compito che va svolto, ha sottolineato Giani

attraverso la documentazione, l’approfondimento, la ricerca di quello che è accaduto e l’impegno per affermare i valori della pace, della tolleranza e del rispetto dell’altro.

