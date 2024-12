Toscana garantisce prosecuzione cure autismo anche con terapie ABA

Proseguiranno anche per il 2025 le terapie in corso in Toscana

La Regione, in attesa che il tavolo nazionale, costituito a febbraio 2024, si esprima rispetto all’adozione di criteri uniformi per tutte le regioni circa la presa in carico di pazienti affetti da spettro autistico, continuerà a garantire, nel periodo transitorio, la prosecuzione di tutte le terapie ABA e aumenterà il rimborso giornaliero, che passa da 15 a 20 euro, con un tetto mensile di 620 euro.

Di recente si è insediata anche la Consulta regionale dei familiari e delle persone con disturbo delle spettro autistico che, insieme agli uffici della Direzione Welfare e sanità dell’Assessorato, si occuperà di elaborare il piano regionale per l’autismo che troverà piena integrazione con il nuovo Piano sanitario e sociale integrato regionale triennale.

Il Piano ha lo scopo di assicurare ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con disturbi dello spettro autistico una progetto di vita globale, oltre che un’armonizzazione dei percorsi in tutte le Aziende sanitarie.