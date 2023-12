Toscana, evento NexUs – Cultura e Ricerca: connessioni per l’innovazione

Appuntamento il 5 dicembre all’Istituto degli Innocenti di Firenze

Il trasferimento tecnologico dalla ricerca a un settore cruciale per la Toscana come la filiera della cultura e della creatività sarà al centro di ‘NexUs – Cultura e Ricerca: connessioni per l’innovazione’, l’evento in programma martedì prossimo 5 dicembre all’Istituto degli Innocenti di piazza Santissima Annunziata a Firenze.

‘NexUs’ è organizzato dalla Regione e dall’Ufficio Regionale di Trasferimento Tecnologico insieme alle Università e alla scuole superiori universitarie – UniSiena, UniPisa,UniFirenze, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, Scuola IMT di Lucca – alla Fondazione Toscana Life Sciences, e in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena ed il CNR di Firenze e Pisa.

Nasce come giornata di confronto per fare il punto su relazioni, scambi, collaborazioni, guardando alle sfide e ai bisogni di innovazione delle istituzioni e delle imprese del settore.

Sarà l’occasione per mettere in evidenza le politiche regionali elaborate in questo campo e presentare le prossime azioni.

Sono attesi autorevoli rappresentanti e docenti del mondo accademico toscano, ricercatrici e ricercatori impegnati in progetti e start-up, dirigenti e responsabili di alcune tra le più importanti istituzioni culturali della Toscana.

Accessibilità, Valorizzazione del patrimonio culturale e Audience Development, i tre temi chiave dell’evento, che faranno da filo conduttore attraverso molteplici sessioni di lavoro, articolate in discussioni, tavoli tematici e opportunità di fare rete.

In apertura alle 10:00 i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente Eugenio Giani e di Alessandra Nardini, Assessore all’Istruzione, formazione, lavoro università e ricerca, cui seguirà una tavola rotonda dedicata agli operatori della filiera culturale e creativa.

Nel corso di sei sessioni, ricercatrici e ricercatori proporranno le presentazioni, pitch, di laboratori, spin off e traguardi delle ricerche nate in questi anni in Toscana, anche grazie ai finanziamenti regionali, come quelli sostenuti nell’ambito del bando 2020 per gli assegni di ricerca in ambito culturale.

Dagli strumenti per rendere più immersiva e coinvolgente la visita di un museo a metodologie innovative per conservare o conoscere meglio il patrimonio artistico fino alla maggiore accessibilità del pubblico ad archivi e materiali documentali.

L’evento – principalmente rivolto a istituzioni culturali, imprese, startup, fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati – è comunque aperto al pubblico, previa iscrizione.

‘NexUs’ costituisce anche appuntamento di lancio Tuscan Innovation Community Match 2023 – NexUs – Cultura e Ricerca: connessioni per l’innovazione, piattaforma di business matching che mette in collegamento la ricerca accademica con i fabbisogni delle imprese e delle istituzioni culturali.

La piattaforma consentirà di approfondire, anche successivamente, le opportunità presentate nel corso dell’evento direttamente con ricercatrici e ricercatori, prendendo direttamente contatto con loro o con gli Uffici di Trasferimento Tecnologico della Regione e degli Atenei tramite chat o appuntamenti one2one online.

Sarà possibile iscriversi fino al 31 dicembre 2023.