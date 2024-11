Toscana: eventi, teatro, musica per dire no a violenza e femminicidi

Le iniziative de La Toscana delle donne per il 25 novembre

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Programma intenso quello del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che La Toscana delle donne dedica a una serie di iniziative ed eventi di sensibilizzazione.

Si inizia la mattina alle 10:30 in Sala Esposizioni di Palazzo Strozzi Sacrati con una conferenza stampa/evento dedicata allo spettacolo ‘Carmen: l’ultimo incontro‘ che la sera stessa, al Teatro Petrarca di Arezzo, vedrà in scena Rossella Brescia nei panni dell’eroina di Bizet in una prima nazionale dello spettacolo nato da un’idea di Elena Marazzita e prodotto da AidaStudioProduzioni.

E alle 10:30 saranno proprio Elena Marazzita con Francesco Montanari – che la sera a teatro interpreta Don Josè – a spiegare il significato dello spettacolo insieme a Cristina Manetti, capo di Gabinetto del presidente della Regione e ideatrice de La Toscana delle donne.

Francesco Montanari leggerà, quindi, ai giornalisti in anteprima assoluta alcuni brani del testo teatrale.

Al termine del reading, il Presidente della Regione Eugenio Giani consegnerà il Pegaso della Toscana delle donne.

La giornata prosegue nel pomeriggio alle 16:30, alla presenza del Presidente Giani si terrà un Flash Mob davanti al Palazzo Strozzi Sacrati illuminato di Rosso e le voci del Coro Femina diretto da Lisa Kant, impegnato nella lotta contro la violenza sulle donne e di genere che darà vita a ‘Oltre il Silenzio… le Donne’ un viaggio musicale e letterario che celebra la forza, il coraggio e la dignità delle donne, al pianoforte Daniele Madio e lettura di Gemma Storai.

Attraverso brani musicali di ogni genere, il coro intonerà canti di libertà e forza, intrecciando melodie che spaziano dal pop al classico, fino a toccare l’anima con i toni della tradizione e della modernità.

Alle 18:00, tutti al Teatro della Compagnia di via Cavour dove Katia Beni e Benedetta Giuntini interpreteranno ‘Diritti e Rovesci… ma pari!’, spettacolo in cui una giornalista a volte fuori di testa intervista un’attrice comica a volte intelligente, su diritti delle donne e pari opportunità, esperienze di lavoro, di vita. Un’esilarante catena di gag e monologhi che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati.

Sempre lunedì 25 novembre, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, a Cango Cantieri Goldonetta a Firenze, si svolgerà il convegno ‘Abitare il museo. Il corpo dell’arte’ a cura del Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, con il sostegno della Regione Toscana, della Fondazione CR Firenze, del Comune di Firenze e del Ministero della Cultura.

La sera, alle 20:00, il Museo di San Marco ospita Lumen Naturae, un progetto di Virgilio Sieni in relazione agli affreschi del Beato Angelico al Museo di San Marco. Danzatrici e danzatori propongono ai visitatori esercizi ascoltati, brevi sequenze contemplate, ripetizioni meditate, sguardi di attenzione allo spazio delle celle.

Il pubblico sarà invitato in questo cammino silenzioso a osservare liberamente e a richiedere, se lo desidera, la trasmissione dell’opera attraverso il gesto.

Infine alle 21:00 ad Arezzo, come già detto, al Teatro Petrarca debutta in prima nazionale, ‘Carmen: l’ultimo incontro’. Nell’ambito de La Toscana delle donne, va in scena un’altra eroina interpretata da Rossella Brescia, con Francesco Montanari nel ruolo di Don José, su testo di Debora Pioli con la regia di Marco Voleri. Lo spettacolo ha il patrocinio di Amnesty Internazional Italia.