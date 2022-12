Toscana, estesa allerta gialla per rischio ghiaccio in Appennino

Pioggia, temporali, isolati rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sulle zone interne orientali

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Sala operativa unificata della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo con codice giallo per rischio neve e ghiaccio nella giornata di oggi e per il rischio ghiaccio in zone appenniniche fino alle 24:00 di lunedì 12 dicembre.

Domenica possibilità di deboli nevicate sui settori appenninici orientali con quota in calo fino a 700-800 metri, localmente a 500 metri, alto Mugello.

Allerta sia domenica che lunedì, quando sono previste durante la notte temperature inferiori a zero sulle zone appenniniche con possibile formazione di ghiaccio.

Pioggia, temporali, isolati rovesci o brevi temporali nel pomeriggio di oggi sulle zone interne orientali.

È raccomanda la necessaria prudenza alla guida nelle zone interessate da neve e formazione di ghiaccio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.