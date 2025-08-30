Toscana, emesso nuovo avviso di vigilanza meteorologica

Rischio temporali il 30 agosto nella Toscana interna, il 31 agosto migliorano le condizioni

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Perturbazione in transito sulla Toscana. La Sala unificata della Protezione Civile ha emesso in mattinata un nuovo avviso di vigilanza meteorologica.

Pioggia e rovesci si sono spostati nell’area interna della regione: interessate da codice giallo nel pomeriggio di sabato 30 agosto, per rischio temporali e idrogeologico, la città metropolitana di Firenze e le province di Lucca, Siena, Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo e parzialmente Livorno, con il territorio di Collesalvetti.

Si consiglia di tenersi aggiornati sull’evoluzione delle condizioni e fare attenzione alle attività all’aperto, in particolare nell’attraversamento di ponti e guadi, sottopassi e zone di bonifiche, oltre che nei tratti esposti a frane e caduta di massi.

I fenomeni, anche intensi ma localizzati, sono comunque in attenuazione.

Per la mattina di domenica 31 agosto è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e qualche banco di nebbia su tutta la regione, con possibili addensamenti di nubi nel pomeriggio e brevi rovesci non esclusi sui rilievi settentrionali, venti moderati da sud ovest sulla costa e l’arcipelago e deboli occidentali all’interno, mari mossi o poco mossi.

Un nuovo peggioramento è atteso per martedì 2 settembre.