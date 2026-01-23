Toscana e Umbria, un patto per l’Italia Mediana

Intesa tra i Presidenti Giani e Proietti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Infrastrutture , cultura, sanità e ambiente. Questi i temi principali al centro di un vero e proprio “patto” tra Regioni dell’Italia Mediana, per far contare il Centro Italia e creare sinergie.

Nel segno della collaborazione tra Toscana e Umbria si è tenuto a Monte Santa Maria Tiberina (PG) piccolo Comune di confine, un incontro programmatico tra il Presidente Eugenio Giani e la Presidente Stefania Proietti.

Il Presidente Giani ha detto:

Un patto all’insegna della concretezza concretezza che chiediamo al Governo quando si parla della Stazione Medioetruria dell’Alta Velocità. Su questo tema cruciale c’è bisogno di un tavolo urgente che coinvolga i Ministri Salvini e Giorgetti e i due Presidenti di Regione, per confrontarsi sui progetti in maniera effettiva, anche perché per ora in Finanziaria non figurano risorse previste. A fronte del collegamento AV sulla dorsale nord-sud del Paese, per le nostre comunità chiediamo i collegamenti veloci che fermino nelle stazioni del territorio: Orvieto, Chiusi, Cortona – Camucia e Arezzo. Serve potenziare la mobilità interna tra le due regioni e per questo auspichiamo dal Governo precisazioni su tempi e risorse.

Accanto al tema dei trasporti anche quello della collaborazione in sanità sul quale le due Regioni sono al lavoro per sottoscrivere accordi specifici: sinergie con l’intento di migliorare i servizi e difendere la sanità pubblica universale e prossima al cittadino.

Per quanto concerne l’ambiente il presidente Giani ha ribadito la collaborazione che riguarda l’invaso artificiale di Montedoglio.

Giani ha detto:

È in grado di contenere 135 milioni di metri cubi di acqua. È giusto che vi sia la possibilità di rilascio, che integra le necessità del Trasimeno, lago del Centro Italia.

Per ultima ma non per importanza, la cultura, vero elemento fondante del patto tra le due Regioni.

Il 2026 è l’ anno francescano che unisce Umbria e Toscana legate alla figura di San Francesco Patrono d’Italia.

Giani ha detto:

Il primo atto che riguarda la cultura sarà unire le vie dei cammini che collegano le vie di San Francesco alla Francigenai.

La Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha dichiarato: